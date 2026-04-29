Rusija ne namerava da napusti OPEK+, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"To je format koji omogućava ublažavanje kolebanja na energetskim tržištima i doprinosi njihovoj stabilizaciji", rekao je Peskov.

Govoreći o odluci Ujedinjenih Arapskih Emirata da izađu iz naftnog kartela, istakao je da je to "suverena odluka" UAE i da se Rusija prema tome odnosi s poštovanjem, prenosi Sputnik.

On je dodao da Moskva računa na nastavak produktivnih i konstruktivnih odnosa sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući saradnju u okviru energetskog dijaloga.

U obrazloženju svoje odluke, UAE su navele da će izlazak iz OPEK omogućiti povećanje proizvodnje nafte, jer više neće biti ograničene kvotama kartela.

OPEK je organizacija zemalja izvoznica nafte, osnovana 1960. godine, koja reguliše proizvodne kvote kako bi uticala na globalne cene nafte.

Pored Ujedinjenih Arapskih Emirata, članice su Alžir, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Iran, Irak, Kuvajt, Libija, Nigerija, Republika Kongo, Saudijska Arabija i Venecuela.

OPEK ima sporazume sa još deset zemalja proizvođača nafte, uključujući Rusiju, Azerbejdžan, Bahrein, Brunej, Brazil, Kazahstan, Maleziju, Meksiko, Oman, Južni Sudan i Sudan, čime je formiran format OPEK+.