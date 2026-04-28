Mirovni pregovori: Američki predsednik Donald Tramp ne deluje otvoreno za iranski predlog o okončanju rata, rekli su izvori. Predlog bi ponovo otvorio Ormuski moreuz, ali bi pitanja o nuklearnom programu Teherana ostavio za kasnije pregovore. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je ranije dao Pakistanu listu „crvenih linija“ koje treba preneti SAD, prema državnim medijima.

Iranski diplomatski pritisak: Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da je prošle nedelje primio poruku od novog vrhovnog vođe Irana, koji nije viđen otkako je proglašen naslednikom svog pokojnog oca. Putin je dao ove komentare na sastanku sa Aragčijem u Rusiji, gde su razgovarali o ratu.

SAD „ponižene“: Nemački lider Fridrih Merc rekao je da SAD „bivaju ponižene“ od strane Irana, dok je kritikovao pokušaje Vašingtona da se izvuče iz rata.

Američka vojska privremeno zaplenila brod u Arapskom moru

Američki marinci iz 31. pomorske ekspedicione jedinice u Arapskom moru privremeno su zaplenili, a zatim pustili na slobodu brod „Blu Star III“ zbog sumnje da plovi ka Iranu.

Ovaj incident se dešava u okviru američke blokade iranskih luka, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM) na platformi X.

„Američke snage su oslobodile brod nakon pretrage i potvrde da njegovo putovanje nije uključivalo ulazak u iransku luku“, saopštio je CENTKOM, dodajući: „Do danas je 39 brodova preusmereno kako bi se osiguralo sprovođenje blokade“.

Načelnik Združenog generalštaba, general Den Kejn, rekao je prošle nedelje na konferenciji za novinare u Pentagonu da su Sjedinjene Države zaplenile najmanje tri broda koja su ostala u američkom nadzoru.

To su brodovi „M/V Tuska“, „M/T Tifani“ i „M/T Madžestik X“.

18.53 - Irak potvrdio: Ne napuštamo OPEK niti OPEK+

Irak ne namerava da napusti Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK) niti prošireni format OPEK+, potvrdila su Rojtersu dva iračka zvaničnika. Rekli su da se njihova zemlja zalaže za jaku organizaciju koja će obezbediti stabilne i razumne cene nafte, piše Rojters.

Ova objava iz Bagdada usledila je nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati prethodno objavili odluku da napuste grupu proizvođača nafte, kojoj pripadaju i Katar, Saudijska Arabija i Kuvajt.

Ujedinjeni Arapski Emirati napustili OPEC i OPEC+

Ujedinjeni Arapaski Emirati napustili su danas Organizaciju zemalja proizvođača nafte OPEC i OPEC+, prenela je Al Džazira. Naveli su da je odluka "vođena nacionalnim interesima i posvećenošću zemlje da aktivno doprinosi zadovoljavanju hitnih potreba tržišta, posebno imajući u vidu kontinuiranu geopolitičku nestabilnost u bliskoj budućnosti, koja proizilazi iz poremećaja u Arapskom zalivu i Ormuskom moreuzu, što utiče na dinamiku ponude". Ovaj potez je usledio nakon što su UAE, regionalno poslovno središte i jedan od najvažnijih saveznika Vašingtona, kritikovali druge arapske države da nisu učinile dovoljno da ga zaštite od brojnih iranskih napada tokom rata. Tramp: "Iran je u kolapsu, javili su nam"

Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je Iran u "stanju kolapsa" i da traži hitno otvaranje Ormuskog moreuza, dok Vašington odbacuje predlog koji odlaže rešavanje nuklearnog pitanja. Tanker sa dva miliona barela sirove nafte prošao kroz Ormuski moreuz Supertanker koji plovi pod japanskom zastavom, koji je prevozio dva miliona barela sirove nafte, utovarenu iz saudijskog terminala Džuajma početkom marta, uspešno je prošao Ormuskim moreuzom nakon što je dobio dozvolu iranskih vlasti za prolazak. Reč je o tankeru Idemicu Maru kojom upravlja podružnica japanske rafinerije, i prošao je kroz moreuz nakon što je više od nedelju dana bio usidren u blizini Abu Dabija, prenosi televizija Press. Smatra se da je ovo prvi put da se brod za prevoz nafte povezan sa Japanom kreće kroz vodeni put od početka rata 28. februara. SAD pretrpele štetu od nekoliko milijarde dolara Iran je naneo štetu od više milijardi dolara američkim vojnim bazama u regionu Persijskog zaliva, piše The Hill. Iranski napadi dronovima uspešno su ciljali hangare u kojima se nalaze borbeni avioni pete generacije i napredni radarski sistemi, čija bi zamena zahtevala godine i milijarde dolara finansiranja. Višemilionski odbrambeni sistemi poput Patriota ne samo da nisu uspeli da zaustave jeftine iranske dronove, već su i uništeni tokom napada. SAD uvode zonu zabrane leta u Iranu? Iranske obaveštajne službe veruju da SAD ozbiljno razmatraju mogućnost uvođenja zone zabrane leta u Iranu, pored tekuće pomorske blokade, prenosi Middle East Spectator. Iran vraća internet? Nakon dva meseca potpune digitalne izolacije i dnevnih gubitaka od 80 miliona dolara, Teheran uvodi program "Internet Pro" kako bi spasio privredu. Iran uspeo da obnovi proizvodnju balističkih raketa Oficirima izraelske vojske rečeno je na poverljivom bezbednosnom brifingu da je Iran uspeo da obnovi svoj program balističkih raketa, preneo je izraelski Kanal 14. Zakazana vanredna sednica Saveta za saradnju zemalja Zaliva Vanredna sednica Saveta za saradnju zemalja Zaliva (GCC) održaće se danas u Džedi, a UAE najavljuju da će to biti "istorijski dan za pamćenje". Navodno se očekuje da će biti objavljena važna izjava, moguće vezana za Iran, prenosi Middle East Spectator. Handala objavila lične podatke američkih marinaca Hakerska grupa Handala objavila je lične podatke 2.379 američkih marinaca koji trenutno deluju u Persijskom zalivu. Grupa je objavila da su ne samo katalogizovali imena i identitete desetina hiljada američkih vojnika u regionu, već su prikupili i precizne podatke o njihovim porodicama, kućnim adresama, bazama, dnevnim putovanjima na posao, navikama kupovine, pa čak i noćnim aktivnostima. Izraelski avioni bombardovali grad Tebnin na jugu Libana "SAD nisu u poziciji da diktiraju svoju politiku nezavisnim nacijama" Zamenik iranskog ministra odbrane Reza Talai-Nik rekao je da SAD više ne mogu da "diktiraju" šta druge zemlje rade dok Vašington razmatra novi predlog Teherana. "SAD više nisu u poziciji da diktiraju svoju politiku nezavisnim nacijama", rekao je Talai-Nik, prenosi državna televizija. Talai-Nik je dodao da će Vašington "prihvatiti da mora da odustane od svojih nezakonitih i iracionalnih zahteva". Probijena blokada: Prvi tanker sa LNG prošao kroz Ormuski moreuz posle višenedeljnog zastoja Prvi tanker sa tečnim prirodnim gasom (LNG) prošao je kroz Ormuski moreuz nakon višenedeljnog prekida saobraćaja izazvanog sukobom u regionu, navedeno je u Izveštaju o praćenju brodova. Iran spreman da deli odbrambene kapacitete sa azijskim partnerima Iran je spreman da podeli svoje odbrambene kapacitete naoružanja sa "nezavisnim zemljama, posebno članicama Šangajske organizacije za saradnju", izjavio je danas zamenik iranskog ministra odbrane Reza Talaei-Nik, prema iranskim državnim medijima. Šef Mosada: Prodrli smo u "srž" tajni Irana i Hezbolaha Šef izraelske obaveštajne službe Mosad Dejvid Barnea izjavio je da je agencija ostvarila "dubok prodor u srž neprijateljskih tajni" i sprovela, kako je naveo, "revolucionarne" operacije u Iranu i regionu. Barnea je na ceremoniji u čast izuzetnih misija iz 2025. godine u sedištu Mosada, rekao da se uloga agencije tokom ratnog perioda promenila i da je postala znatno ofanzivnija, u koordinaciji sa izraelskom vojskom (IDF), u operacijama usmerenim protiv Irana i Hezbolaha. Naveo je da su izraelske obaveštajne operacije omogućile "strateške i taktičke informacije u srži neprijateljskih tajni", kao i nove operativne sposobnosti u ciljnim državama. Barnea je tvrdio da su aktivnosti Mosada doprinele operacijama "u srcu Teherana", sprečavanju aktivnosti viših operativaca i jačanju izraelske vazdušne nadmoći, uz zaštitu domaćeg fronta. Prema njegovim rečima, operacije u Iranu i Libanu su omogućile "probijanje operativnih granica", dok je agencija istovremeno vodila i tajne diplomatske aktivnosti usmerene na jačanje regionalnih saveza. Istakao je da je saradnja sa vojskom promenila strateški položaj Izraela, ali je upozorio da pretnje i dalje postoje. "Nećemo počivati na lovorikama. Kada identifikujemo pretnju, delovaćemo punom snagom", poručio je Barnea. Raste cena nafte, pad akcija u Aziji

Akcije na azijskim berzama danas su zabeležile pad, dok su cene nafte porasle nakon što su, prema navodima tržišnih izvora, diplomatski pregovori o okončanju sukoba u Iranu ponovo u zastoju. Na tržištu energenata, cena barela nafte "brent" za junsku isporuku porasla je na 109,34 dolara, dok je američka sirova nafta dostigla 97,33 dolara po barelu, preneo je AP. Brent je pre izbijanja sukoba u Iranu bio oko 70 dolara, a u jednom trenutku je skočio i blizu 120 dolara. Jpanski indeks "nikei 225 pao je za 1,1 odsto na 59.884,12 poena, nakon što je Banka Japana zadržala referentnu kamatnu stopu na 0,75 odsto. Centralna banka je upozorila da bi usporavanje globalne ekonomije, podstaknuto višim cenama energenata, moglo da utiče na rast. Na ostalim tržištima, južnokorejski "kospi" porastao je za jedan odsto, dok su hongkonški "Hang Seng" i šangajski kompozitni indeks zabeležili pad od 0,7 i 0,2 odsto.

Rubio: Imamo indikacije da je Modžtaba Hamnei živ

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je da američka administracija ima indikacije da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei živ, ali da postoje brojna otvorena pitanja u vezi sa njegovom stvarnom ulogom u vlasti u Iranu.

Izvori: Razlike SAD i Irana nisu toliko velike kao što to izgleda u javnosti

Iako Sjedinjene Američke Države i Iran nisu održali drugu rundu pregovora u Pakistanu, izvori upoznati sa procesom posredovanja navode da razlike tokom pregovora između dve strane nisu tako velike kao što deluje u javnosti.

Iran optužuje SAD za napetosti u Ormuskom moreuzu i kršenje međunarodnog prava

Iran je saopštio da je svaki poremećaj pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu i okolnim vodama posledica, kako navodi, "američke agresije i delovanja njihovih saveznika".

Govoreći na otvorenoj debati Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o bezbednosti pomorskih puteva, iranski ambasador pri UN Amir Said Iravani rekao je da su Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri odgovorni za eskalaciju tenzija u regionu, preneo je portal "Press TV".

IDF bombarduje Liban

Nastavljaju se izraelski napadi na Liban – najmanje 14 ljudi je stradalo, a 37 ih je ranjeno u napadima na jugu, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Lider libanske militantne grupe Hezbolah Naim Kasem odbacio je direktne pregovore sa Izraelom, ocenjujući ih kao "težak greh" koji bi destabilizovao zemlju, dok je izraelski ministar odbrane Izrael Kac upozorio da će prkos te grupe imati katastrofalne posledice po Liban.

Velika Britanija osudila američku blokadu luka

britanski ministar za Evropu i Severnu Ameriku Stiven Dauti poručio je da Velika Britanija ne podržava američku blokadu iranskih luka, ali se zalaže za zajedničke napore da se obezbedi nesmetana plovidba kroz Ormuz.