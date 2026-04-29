Ove svekrve osvajaju na prvi pogled, ne zanovetaju i ne nameću svoju volju.

Rak

Ako je vaša svekrva Rak, pripremite se: nikada nećete biti gladni.Kod nje ručak ima tri jela, a desert dolazi „jer ste tako mršavi“. Svekrva Rak vas voli kao da vas je rodila – zove, pita da li ste jeli, da li ste se dovoljno naspavali i da li ste se dobro obukli. Možda ponekad „znaju previše“, ali to dolazi sa paketom beskrajne topline i podrške.

Vaga

Sa Vagom nema drame. Ako postoji bilo kakva tenzija, ona će je ispeglati brže nego što možete da prevrnete očima. Svekrva Vaga je oličenje diplomatije - uvek mirna, ljubazna i sa neverovatnim talentom da kaže „možda bismo mogli...“ umesto „trebalo bi“. Sa njom imate osećaj da ste u porodici, ali bez nepotrebnih tenzija, piše Index.

Jarac

Svekrve Jarčevi su kraljice konkretnih poteza. Neće se mešati u vaš život, neće postavljati 100 pitanja, ali kada stvari postanu teške - biće tu za vas. Potrebna vam je pomoć oko selidbe? Rešeno. Savet o finansijama? Dobićete je od nje. Svekrva Jarac vam možda neće slati poruke svaki dan, ali znaćete da čvrsto stoji uz vas.

Naravno, svaka svekrva je priča za sebe, ali ako vam se "zalomi" jedan od ova 3 znaka – velike su šanse da ste dobili saveznika, a ne protivnika.