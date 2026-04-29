Žika Jakšić decenijama je jedan od najuticanijih ličnosti na našoj estradi koja je sarađivala sa najvećim zvezdama šou-biznisa.

Jedna od njih je i Jelena Karleuša, a Jakšić se jednom prilikom prisetio saradnje s njom.





Njega je jedna takmičarka izgledom podsetila na poznatu pevačicu, zbog čega se Jakšić prisetio turneje na kojoj je bio sa Jelenom.

- Imao sam priliku, mislim da je to bila 2001. ili 2002. godina, radio sam organizaciju turneje Jelene Karleuše po celoj Evropi. Putovali smo zajedno i ona je sjajan lik za druženje, verujte mi - rekao je Žika Jakšić koji ima lepe uspomene sa Karleušom.



- Svako može da je doživaljava na svoj način način. Biio sam sa njom šest meseci, radili smo Pariz, Švajcarsku, Nemačku, Beč… Putovali, družili se. Zvao sam je Jelenče - ispričao je Žika u emisiji "Nikad nije kasno".

Pevačica je nedavno govorila o velikom hitu Insomnija koji je trebalo da bude duetska pesma sa Milanom Stankoviće, međutim, zbog odnosa Karleuše i čelnika Granda u to vrweme, nikada nije realizovana pesma, a Jelenine navode Žika Jakšić je demantovao, što je pevačicu sada razljutilo.

-Gotivim Žiku, ali ne volim kada se pametare, kada mi protivreče, jer ja kažem samo onako kako jeste, voleli me, mrzeli me. Ko je bio Žika Jakšić kada je Popovićć bio u grandu? - rekla je Karleuša.

BONUS VIDEO: