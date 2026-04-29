Glumac Petar Strugar je odlučio da napravi drastičan preokret u svom životu i pobegne iz komfora u centru prestonice.

Nakon više od jedne decenije provedene u beogradskoj gužvi, glumac je gradsku vrevu zamenio mirom prirode i preselio se na Avalu.

Petar Strugar je na Avali sagradio svoj raj, a trenutno spava i živi u improvizovanoj kućici, odnosno montažnom kontejneru. Ovaj kontejner je smešten u samom ćošku prostranog imanja, koje je u potpunosti ograđeno drvenom ogradom.

Na ovom imanju glumac je ostvario svoju najveću želju i otvorio konjički klub. Petar trenutno poseduje 10 konja za koje je izgradio štalu, a polako okuplja ekipu i ima u planu da taj broj proširi na čak 30 konja.

Pored škole jahanja u kojoj uglavnom drži časove u popodnevnim terminima Strugar je na imanju izgradio i mali kafić, kao i farmu sa svinjama, kokoškama, guskama i drugom živinom. Svi objekti na imanju građeni su od prirodnih materijala, prvenstveno drveta, a glumac za obilazak okoline koristi kvad.

Planira izgradnju kuće

Iako sada boravi u kontejneru, Petar ima u planu da na ovom mestu sagradi kuću za sebe i svoju porodicu, i to potpuno sam.

Prema rečima izvora bliskog glumcu, Strugar je u prošlosti imao loša iskustva sa majstorima, pa je zbog toga odlučio da preuzme stvar u svoje ruke.

Kako se navodno razume u gradnju, ne sumnja da će sve ispasti tačno onako kako je zamislio, iako će mu biti potrebno više vremena nego da je angažovao profesionalce.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: