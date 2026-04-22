Goran Ivanović, pevač i osnivač "Goci benda", nedavno je operisan u Kliničkom centru, a danas ima zakazanu još jednu operaciju.

Sada se oglasio i opisao kako su izgledali njegovi dani borbe za život, te potvrdio da ga čeka još jedan zahvat nakon teške operacije srca.

- Dobro sam. Još sam u bolnici, danas ću imati operaciju pa ću videti šta će i kako će biti. Imao sam ugrađen pejsmejker, ali je on bio pod jakom infekcijom i onda su mi lekari tamo u Bosni to malo zapustili i zamalo nisam umro. Da sam ostao tamo u bolnici u Bjeljini, umro bih. Sad sam već spasen. Bio sam u dva sata ovde dovezen iz Bijeljine i imao sam odmah hitnu operaciju, da mi izvade taj pejsmejker, te elektrode i sve. Sad sam na kliničkom centru u Beogradu i ovde su me spasili lekari - istakao je Ivanović.

Na pitanje da li je imao neke teskobe pre nego što mu se pogoršalo zdravstveno stanje i usledile komplikacije, odgovorio je:

- Nisam osećao nikakve teskobe, samo sam imao veliku temperaturu, dobio sam temperaturu 40. I ležim u bolnici već 42 dana. Sad se nadam najboljem - poručio je Goci.

Preživeo teške životne situacije

Inače, ovo nije njegova prva ozbiljna zdravstvena borba. Ranije je operisao srce i pretrpeo moždani udar, a prethodno je govorio o i tragedijama koje su ga zadesile u životu.

- Taman sam počeo da pevam, desio se nesrećni rat. Otac mi je tada poginuo, a posle njega poginuo je sin mog brata koji je imao samo 18 godina. Nakon toga umrla mi je majka, a mnogo sam bio vezan za nju. Posle toga sam operisao srce, imao moždani udar i teško sam to podnosio. Ali, nekako sam sve prebrodio i uspeo da se vratim u život. Trebalo mi je dosta vremena da se izborim sa problemima - rekao je on.

