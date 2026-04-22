Jutjuber i tiktoker Deki BMW brutalno je pretučen kada ga je grupa nepoznatih momaka presrela i nanelа mu ozbiljne povrede.

Prema informacijama kojima raspolažu domaći mediji, do incidenta u kojem je povređen Deki došlo je pre nedelju dana, kada ga je presrela grupa nepoznatih muškaraca u automobilu marke BMW.

-Krenuo je iz Beograda ka Nišu koristeći vozilo Bla Bla kara. Kada su stigli do Velike Plane, naišlo je vozilo BMW u kojem je bila grupa momaka. Za sada nije precizno utvrđeno da li ih je jutjuber poznavao, da li su ga prisilili ili je svojevoljno krenuo sa njima. Sledeće što je poznato jeste da je odveden na poznato niško izletište Kamenički Vis, gde je pretučen. Zatim je odvezen do sela Donje Vlase, gde je zatečen sa ozbiljnim povredama, zbog čega ga je Hitna pomoć transportovala u niški Univerzitetski klinički centar - navode izvori upoznati sa slučajem.

Niška policija je potvrdila da im je prijavljen ovakav događaj, da je jedno lice zadobilo povrede i da intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti.

Oglasio se Baka Prase

Povodom incidenta oglasio se i jutjuber Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase, kod kojeg je povređeni mladić bio gost u prenosu uživo.

-Sada upućujem poruku kamatašima. Ništa nećete dobiti time što ste ga prebili, znate li koliko je glupo to što ste prebili nekoga ko je javna ličnost i eksponirali se. Ovo je problem, jer kada radiš kamatu, za tebe ne treba da se zna - istakao je on za Informer.

