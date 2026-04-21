Goran Ivanović, pevač i osnivač "Goci benda", hitno je operisan u Beogradu početkom aprila u Kliničkom centru.
Teška operacija usledila je nakon niza komplikacija, a pevaču je ugrađen pejsmejker.
Sada je isplivala njegova prva fotografija posle operacije.
U zagrljaju drugarice Goci je pozirao u pidžami sa flasterom na vratu, na mestu na kom mu je odrađena intervencija.
Podsetimo, Goran je otkrio kako se oseća nakon operacije.
- Osećam se dobro posle duge i teške operacije koja je izvedena u KCS. Hvala mnogo što ste se setili - rekao je pevač za Telegraf.
Preživeo teške životne situacije
Inače, ovo nije njegova prva ozbiljna zdravstvena borba. Ranije je operisao srce i pretrpeo moždani udar, a prethodno je govorio o i tragedijama koje su ga zadesile u životu.
- Taman sam počeo da pevam, desio se nesrećni rat. Otac mi je tada poginuo, a posle njega poginuo je sin mog brata koji je imao samo 18 godina. Nakon toga umrla mi je majka, a mnogo sam bio vezan za nju. Posle toga sam operisao srce, imao moždani udar i teško sam to podnosio. Ali, nekako sam sve prebrodio i uspeo da se vratim u život. Trebalo mi je dosta vremena da se izborim sa problemima - rekao je on.
