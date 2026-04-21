Goran Ivanović, pevač i osnivač "Goci benda", hitno je operisan u Beogradu početkom aprila u Kliničkom centru.

Teška operacija usledila je nakon niza komplikacija, a pevaču je ugrađen pejsmejker.

Sada je isplivala njegova prva fotografija posle operacije.

U zagrljaju drugarice Goci je pozirao u pidžami sa flasterom na vratu, na mestu na kom mu je odrađena intervencija.

Podsetimo, Goran je otkrio kako se oseća nakon operacije.

- Osećam se dobro posle duge i teške operacije koja je izvedena u KCS. Hvala mnogo što ste se setili - rekao je pevač za Telegraf.

Preživeo teške životne situacije

Inače, ovo nije njegova prva ozbiljna zdravstvena borba. Ranije je operisao srce i pretrpeo moždani udar, a prethodno je govorio o i tragedijama koje su ga zadesile u životu.

- Taman sam počeo da pevam, desio se nesrećni rat. Otac mi je tada poginuo, a posle njega poginuo je sin mog brata koji je imao samo 18 godina. Nakon toga umrla mi je majka, a mnogo sam bio vezan za nju. Posle toga sam operisao srce, imao moždani udar i teško sam to podnosio. Ali, nekako sam sve prebrodio i uspeo da se vratim u život. Trebalo mi je dosta vremena da se izborim sa problemima - rekao je on.

