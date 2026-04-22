U izveštaju se ističe da temperature iznad 30 stepeni Celzijusa nanose štetu usevima, stočarstvu, ribarstvu i šumama.

Kako prenosi Rojters, direktor Kancelarije za klimatske promene u FAO Kaveh Zahidi izjavio je da svaki porast globalne prosečne temperature za jedan stepen smanjuje produktivnost kukuruza, pirinča, soje i pšenice za oko šest odsto.

On je dodao da "ekstremne vrućine menjaju mapu onoga što poljoprivrednici, ribari i šumski radnici mogu da proizvode, kao i vreme proizvodnje, a u nekim slučajevima određuju da li uopšte mogu da nastave rad":

Kriza nije ograničena samo na kopno, jer je, prema izveštaju, 91 odsto svetskih okeana tokom 2024. godine zabeležilo najmanje jedan morski toplotni talas, što je dovelo do smanjenja nivoa kiseonika i ugrozilo riblji fond.

Savremeni klimatski podaci pokazuju da se globalno zagrevanje ubrzava, a 2025. godina svrstana je među tri najtoplije godine do sada, što dovodi do češćih i intenzivnijih ekstremnih vremenskih pojava.

Očekuje se da će se intenzitet ekstremnih vremenskih događaja povećati četiri puta ukoliko globalno zagrevanje dostigne tri stepena Celzijusa u odnosu na nivo od 1,5 stepeni.

Iako agencije Ujedinjenih nacija pozivaju na unapređenje sistema ranog upozoravanja i bolju dostupnost podataka poljoprivrednicima radi prilagođavanja setvenih rokova, stručnjaci upozoravaju da su te mere samo privremene, a da je trajno rešenje u ambicioznim i koordinisanim međunarodnim akcijama za suzbijanje klimatskih promena.