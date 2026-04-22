Pevačica Zorica Brunclik iz opravdanih razloga odsutna je iz muzičkog takmičenja Pinkove zvezde gde ima ulogu žirija, zajedno sa Jelenom Karleušom, Viki Miljković, Draganom Stojkovićem Bosancem i Dragomirom Despićem Desingericom.

Umesto pevačice, njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš daje podršku njenim kandidatima i dolazi na snimanja, a o zdravstvenom stanju supruge tek je nedavno govorio, otkrivši da će se uskoro vratiti na male ekrane, nakon uspešnog oporavka od operacije.

Nešto više od tri meseca otkako je Zorica Brunclik otišla iz takmičenja, njen kandidat i mladi pevač Pavle Petković otkrio je nepoznate detalje o svom odnosu sa mentorkom.



Pavle je nedavno gostujući u jednom podkastu ohrabrio sve fanove i potvrdio da je Zorica Brunclik "super i bolje nego ikad", te da svi u "Pinkovim zvezdama" sa nestrpljenjem očekuju njen povratak u žiri.

- Više se čujem sa njom nego sa majkom... Kad god nastupam ona šest puta posle zove i pita: "Je l' moja duša, moje dete dobro? Je l' sve prošlo? Nemoj se sekirati, ljubi ga Zoka!" - ispričao je mladi pevač u podkastu "Hotcast", dodajući da je presrećan što je u njenom timu.

Na samom kraju, mladi pevač je iskoristio priliku da svojoj mentorki javno pošalje snažnu poruku:

- Pozdravljam Zoricu ovim putem puno, želim da kažem da je puno volim i da čekam da se vrati! - poručio je Pavle.

