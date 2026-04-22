Predstavnici vlasti i medija u Zagrebu burno su reagovali nakon odluke evropskih zvaničnika da ne zaustave investicije u Srbiju, uprkos njihovim očekivanjima da će do toga doći.

Zagrebački „Večernji list“ objavio je tekst u kojem se navodi da je Brisel odustao od zamrzavanja 1,6 milijardi evra namenjenih Srbiji iz Plana rasta, uz tvrdnju da je razlog za to strah od predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Naslov članka glasio je: „Brisel se uplašio Vučića – odložena odluka o zamrzavanju 1,6 milijardi evra“.

Ovakve reakcije hrvatskih medija ponovo su otvorile pitanje odnosa prema napretku Srbije, uz ocene da im smeta svaki njen uspeh i da očekuju dodatne pritiske na zemlju.

Istovremeno, pojedini mediji u Srbiji, zajedno sa delom opozicije, javno su zagovarali uvođenje ekonomskih sankcija. Prema navodima, predstavnici opozicije, uključujući Dragana Đilasa i Vladana Đokića, prethodnih dana su u evropskim državama lobirali da se isplata sredstava obustavi.

Ipak, uprkos takvim očekivanjima i pritiscima, odluka o sankcijama Srbiji nije doneta.

Još jednom je Srbija pobedila, a ispostavilo se da je njihov narativ pisanja samo običan spin.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da mu je najvažniji cilj očuvanje države, poručivši:

„Moj najpreči, najveći, sveti cilj je da sačuvamo Srbiju“, naveo je u objavi na društvenoj mreži Instagram.

O ovim dešavanjima oglasio se i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov, koji tvrdi da su priče o zamrzavanju fondova zapravo medijski spin i pokušaj skretanja pažnje javnosti.

„Ono što je za mene problem, i to smatram najvećim problemom za građane Srbije, jeste to što postoje ljudi na političkoj sceni koji su se iskreno radovali tome da Srbija ne dobije milijardu i po evra. Iskreno su se radovali tome, i to je problem sa kojim će građani morati da se suoče na izborima i da ga reše olovkom, onako kako se to inače rešava“, istakao je Jovanov.

On dodaje da su mediji i opozicija menjali narativ iz sata u sat:

„Juče pre podne je bilo da je obustavljeno finansiranje od 1,5 milijardi evra. Već po podne je bilo da je samo zaprećeno obustavljanjem. Uveče da nije obustavljeno, ali samo što nije. Od danas nova tura, nova avantura, pa je opet izgubljeno. Valjda računaju da će stvarno da se desi ako ponove dovoljno puta. Ko dodole...“, rekao je Jovanov.

Kako naglašava, najveći problem vidi u tome što pojedini politički akteri, prema njegovim rečima, podržavaju uskraćivanje sredstava namenjenih razvoju infrastrukture i poboljšanju života građana.

„Ponavljam, najveći problem za građane je to što postoje ljudi na političkoj sceni koji su se iskreno radovali tome da Srbija ne dobije novac za puteve, škole, bolnice, domove zdravlja, novac direktno usmeren na poboljšanje života ljudi. Takav odnos prema sopstvenoj zemlji i njenim građanima nije baš normalan, posebno kad dolazi od onih koji bi da vode istu tu zemlju. Uz još jednu posledicu, ovakvim svojim ponašanjem direktno urušavaju sliku građana Srbije o EU. Ali o tome neka vode računa i ovi iz Brisela koji ih podržavaju“, zaključio je Jovanov.