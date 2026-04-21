Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu pod pritiskom da postignu mirovni dogovor sa Iranom, ali da očekuje da će sporazum biti postignut "relativno brzo". Uprkos tome, kako se približava rok za prekid vatre u sredu, naredna faza pregovora ostaje neizvesna. Primirje između Izraela i Libana veoma krhko.

Iranski mediji: Delegacija Irana zasad nije otputovala u Pakistan

Iranska državna televizija saopštila je da nijedna iranska delegacija još nije otputovala na razgovore sa Sjedinjenim Državama u Pakistan.

"Zasad, nijedna delegacija iz Irana nije otputovala za Islamabad u Pakistanu; glavna ili pomoćna delegacija; primarna ili sekundarna", navodi državna televizija, odbacujući izveštaje koji sugerišu suprotno.

Kac zapretio lideru Hezbolaha: "Platiće glavom"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da će lider Hezbolaha Naim Kasem "platiti glavom" zbog napada na Izrael.

Kac je, govoreći na planini Hercl tokom godišnje ceremonije posvećene sećanju na pale vojnike, rekao da je zajedno sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom izdao naređenje izraelskim odbrambenim snagama da "deluju snažno, čak i tokom primirja", kako bi se zaštitili izraelski vojnici u Libanu od svake pretnje, preneo je Tajms of Izrael.

On je naglasio da Izrael smatra bezbednost stanovnika severa zemlje "ključnim prioritetom", uključujući i delovanje protiv pretnji severno od reke Litani u Libanu.

U svom govoru, Kac je uporedio situaciju sa sukobima u Gazi, tvrdeći da će Hezbolah pretrpeti posledice slične onima koje su, prema njegovim rečima, pogodile Hamas u Rafi i Beit Hanunu.

Stigao je odgovor Irana

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je na oslobađanje posade nakon što su američke snage tokom vikenda zaplenile trgovački brod pod iranskom zastavom.

Ministarstvo je saopštilo da „oštro osuđuje“ ono što je nazvalo „nezakonitim i brutalnim delovanjem“ američke vojske u napadu na iranski trgovački brod „Tuska“ u nedelju.

Takođe je zahtevalo „neodložno oslobađanje“ posade broda i pozvalo nekoliko međunarodnih organizacija - uključujući UN - na „čvrst i ozbiljan odgovor“.

„Bez sumnje, Islamska Republika Iran će upotrebiti sve svoje kapacitete da brani nacionalne interese i bezbednost Irana i zaštiti prava i dostojanstvo iranskog naroda. Očigledno je da puna odgovornost za dalje komplikovanje situacije u regionu leži na SAD“, saopštilo je iransko ministarstvo.

Zaplenjen brod pod iranskom zastavom

Centralna komanda SAD (CENTCOM) objavila je na društvenim mrežama fotografije broda za koji tvrdi da je teretni brod pod iranskom zastavom pod nazivom „Tuska“, koji je zaplenjen u nedelju nakon što je „pokušao da prekrši američku pomorsku blokadu“.

Jedna slika prikazuje crni dim koji se kulja iz velikog kontejnerskog broda, dok druga izgleda prikazuje isti brod sa američkim vojnim brodom u blizini.

Donald Tramp je tokom vikenda rekao da su američki marinci presreli i preuzeli „punu kontrolu“ nad brodom u Omanskom zalivu nakon što su „napravili rupu u mašinskom prostoru“.

Američka vojska kaže da je naredila 27 brodova da se vrate u iranske luke od početka američke blokade pre nedelju dana.

Američke snage su saopštile da će presresti ili vratiti brodove koji putuju ka ili sa iranske obale u nastojanju da izvrše pritisak na Teheran i uskrate mu korist od izvoza nafte.

Iran je upozorio da će držati Ormuski moreuz zatvoren dok se blokada ne ukine.

Aksios: Vens putuje na pregovore u Pakistan

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens otputovaće u utorak u Pakistan na pregovore o Iranu, objavio je Aksios, pozivajući se na američke izvore.

Vens dolazi u Pakistan u trenutku kada ističe primirje, dok je predsednik SAD Donald Tramp zapretio da će pokrenuti novu kampanju bombardovanja iranskih mostova i elektrana ako ne bude postignut dogovor.

Prema izvorima, Bela kuća je čekala signal iz Teherana da će Iran poslati svoj pregovarački tim u Islamabad.

Izvor, upoznat sa situacijom, rekao je da su iranske vlasti odugovlačile sa odlukom zbog, naveo je, "očiglednog" pritiska IRGC-a na pregovarače da zauzmu čvršći stav i ne pristanu na razgovore bez prekida američke blokade.

U međuvremenu su pakistanski, egipatski i turski posrednici pozvali iransku stranu da učestvuje na sastanku.

Prema izvorima, iranski pregovarački tim čekao je odobrenje vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija koje je, navodi se, stiglo u ponedeljak uveče, prenosi Rojters.