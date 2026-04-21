Haris Džinović je nakon razvoda od Meline otvoreno govorio o odnosu sa njom.

Kako je tada istakao, nakon rastanka od supruge mu se neretko dešavalo da se zaplače.

- To za mene nije bila turbulencija, razvod nije turbulencija. Milijarde brakova je razvedeno, za mene je to normalna stvar. Neko neće sa nekim više da živi, šta sad, neće pa neće. Sve ima svoj vek trajanja, ne gledam ja na to tragično. Gledam da sve prođe što mirnije, da budu i jedna strana zadovoljne. Uvek će neko biti oštećen, ali Bože moj. Tako je kako jeste, samo neka je mirno - rekao je Haris tada.

"Umem da plačem i po 300 kilometara"

Haris Džinović je istakao da se ne libi da pusti suzu, što mu se i dešavalo nakon razvoda od Meline.

- Emotivan sam, ali uvek probam da tu emociju stišam. Često kažem prijateljima, ako sednem u auto i opali me neka pesma, umem da plačem i po trista kilometara. Tako se to desi, naiđu neke čudne emocije koje ne daju suzama da stanu – otkio je pevač i ispričao kako uspeva da kontroliše emocije u javnosti:

- Nisam gladan velikih zalogaja i ne patim za tim. Probam da budem miran, da me što manje nerviraju neke stvari. Nemoguće je ugasiti nervozu, ona ulazi sama i ne kuca na vrata. Kao i tuga, ona nama ne treba, ali eto, desi se, to je sastavni deo života i mora čovek da se nosi sa tim.

BONUS VIDEO: