Muškarac se javio lekarima zbog bolova u stomaku koji su se postepeno pojačavali, ne sluteći šta je pravi uzrok problema.

Bol u stomaku otkrio neobičnu istinu

Na početku, simptomi nisu ukazivali na ozbiljan problem, ali je nakon snimanja skenerom otkriven strani predmet u dvanaestopalačnom crevu.

Detaljnom analizom utvrđeno je da je u pitanju toplomer, koji je vršio pritisak na zid creva i predstavljao rizik od perforacije i unutrašnjeg krvarenja.

Šokantno priznanje pacijenta

Lekare je dodatno iznenadila izjava pacijenta, koji se prisetio da je toplomer progutao još kao 12-godišnjak, ali o tome nikada nikome nije rekao.

Kako je naveo, nije imao nikakve simptome i nije želeo da zabrine roditelje, zbog čega je incident potpuno zaboravio – sve do pojave bolova.

Operacija bez komplikacija

Zbog rizika po zdravlje, lekari su odlučili da je neophodna hitna operacija. S obzirom na to da je predmet bio u telu više od 20 godina, zahvat je bio posebno osetljiv.

Toplomer se nalazio u blizini žučnih kanala, što je dodatno povećavalo rizik, ali je operacija uspešno završena za oko 20 minuta.

Zanimljivo je da je predmet ostao fizički očuvan, iako su svi njegovi spoljašnji markeri vremenom nestali.

Koliko su česti ovakvi slučajevi

Prema izveštajima medija, ovakvi incidenti nisu retkost. Veliki broj ljudi svake godine potraži medicinsku pomoć zbog progutanih stranih predmeta.

Najčešće se gutaju:

riblje i pileće kosti

baterije i magneti

delovi proteza

Deca čine najveći procenat ovih slučajeva, ali problem nije retkost ni kod odraslih.

Važno upozorenje lekara

Ovaj slučaj pokazuje koliko progutani strani predmet može dugo ostati neprimećen i koliko je važno na vreme reagovati.

Lekari upozoravaju da čak i kada nema simptoma, sumnju na gutanje stranog predmeta treba shvatiti ozbiljno i potražiti medicinsku pomoć.