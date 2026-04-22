Iako mnogi odbijaju da veruju da nam je sve "pisano" od rođenja – drevni kineski kalendar možda može da promeni stav nekih. Prema verovanju starih Kineza, u svakom trenutku jedan od pet glavnih elemenata dominira zemljom. To može biti element drveta, vatre, zemlje, vazduha ili vode.



Osim što imaju snažan uticaj na prirodu, one „određuju“ i karakter čoveka, psihičku snagu, navike i ambicije! Elementi određuju važne trenutke u sudbini čoveka, a poslednja cifra u godini rođenja vezana je za određeni element.

Pronađite poslednju cifru u godini svog rođenja ispod i pročitajte šta ona znači:

Element Zemlje

- Poslednja cifra godine rođenja je 8 ili 9

Ljudi sa elementom zemlje su pouzdani i strpljivi. Moć zemlje im daje odgovornost u odnosu na svoje najmilije, imaju mnogo ambicija, ali su istovremeno idealisti. Probleme rešavaju u fazama trezvene glave, imaju dobro razvijenu intuiciju. Imaju dobro razvijene moralne vrednosti. Etika i disciplina su njihove prednosti. Oni takođe znaju kako da mudro koriste sopstvene resurse. Imaju fantastičan odnos sa novcem, sposobni su da vide mnoge stvari iz svog ugla. Imaju jake emocije, ali vam nedostaje malo avanture. Žele da kontrolišu sve i često se rukovode isključivo sopstvenim interesima. Najviše se plaše nepoznatog u životu. Element Zemlje je povezan sa digestivnim sistemom, posebno sa slezinom i želucem.

Element vatre

- Poslednja cifra godine rođenja je 6 ili 7

Ljudi sa elementom Vatre su uvek u potrazi za avanturom i nikada ne odbijaju da istraže nešto novo. Oni su veoma aktivni, energični pojedinci sa sposobnostima velikih lidera. Vole da se takmiče i pobeđuju Vatreni ljudi su privlačni, ne podnose usamljenost, više vole da su okruženi ljudima i da su stalno u pokretu. Osim toga, izuzetno su vezani za voljene osobe. Oni su pametni, prijateljski raspoloženi, odlučni i efikasni.



Nedostaci ovih ljudi su njihova agresivnost i preterana želja da na bilo koji način postignu cilj, pored toga su previše emotivni i pate od nedostatka strpljenja. Mogu biti previše ambiciozni. Vatra je jug, predstavlja letnju sezonu, vatreno crvena boja i povezana je sa kardiovaskularnim sistemom i srcem. Takvim ljudima se savetuje da se drže podalje od visokih temperatura i da kontrolišu svoje emocije.

Element drveta

- Poslednja cifra godine rođenja je 4 ili 5

Ovi ljudi su veoma velikodušni i pridržavaju se svojih principa u pogledu etičkog ponašanja, vole da istražuju svet i analiziraju informacije. Takođe ih karakteriše retka moć ubeđivanja. Mogu da žive asketski i često su kreativni, što se manifestuje u svemu što rade. Vredni su, imaju tendenciju da budu stalno zauzeti, jer smatraju da je rad najbolje iskoristiti svoju energiju. Samopouzdanje je jedna od najboljih osobina ljudi u ovom elementu. Oni su odani prijatelji i nikada se ne ponašaju sebično. Odlikuju se timskim radom i veoma su saosećajni prema drugim ljudima. Oni prave grešku preuzimajući više zadataka nego što mogu da podnesu. Element drveta je proleće. Veza sa žučnom kesom i jetrom.

Element vode

- Poslednja cifra godine rođenja je 2 ili 3

Ljudi sa elementom vode smatraju se šarmantnim i simpatičnim, znaju da saosećaju, veoma su lagani i savršeno znaju kako da hodaju kroz život. Osim toga, oni su pametni i kreativni. Obično savladaju nekoliko profesija, poseduju komunikacijske veštine i umeju da budu veoma ubedljivi. Treba pomenuti i njihove izuzetne sposobnosti u oblasti diplomatije. Oni su intuitivni i sposobni da razumeju šta izmiče pažnji drugih ljudi. Oni su dobri organizatori i ništa manje dobri izvođači. Osim toga, uvek pokušavaju da pronađu jednostavno rešenje. Odlikuje ih prilagodljivost. Voda je severna, godišnje doba je zima, boja je crna. Voda je povezana sa skeletnim sistemom.



Element vazduha

- Poslednje cifre godine rođenja su 0 ili 1

Veoma nezavisan, samodovoljan, zbog snažne snage karaktera. Vole sebe, ali i brinu i poštuju druge. Oni su, po pravilu, prilično uzdržani, ali pod spoljnim pritiskom aktivno i nepokolebljivo brane svoje gledište. Predstavnici ovog elementa teže redu i preferiraju ravnotežu i čistoću u svakom smislu te reči.

Pouzdani su, ali ne pokušavaju da se udave u masama. Kada ljudi ovog elementa znaju šta žele, onda im se može pozavideti na njihovoj odlučnosti, jer prepreke i neuspesi ne zaustavljaju ove ljude.

Umeju da sa lakoćom rešavaju probleme, ne plaše se usamljenosti, ali žele da društvo prepozna njihova dostignuća i uspehe. Kod njih se uočava svesna ili podsvesna želja za luksuzom i novcem. Vazduh je miris, godišnje doba je jesen, boja je bela i povezana je sa respiratornim sistemom i plućima