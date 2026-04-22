Noiva runda pregovora između SAD i Irana mogla bi da bude održana u Pakistanu već u petak, javljaju mediji, pozivajući se na američkog predsednika Donalda Trampa i neimenovane pakistanske izvore.

Prema navodima izvora u iz Pakistana, koji nastavlja diplomatske napore posredovanja, postoje pozitivni signali u kontaktima sa Iranom, što otvara mogućnost novih mirovnih pregovora u roku od 36 do 72 sata.

Na pitanje medija o takvoj mogućnosti, Tramp je kratko odgovorio: "Moguće je".

Ova informacija dolazi dan nakon što je Tramp najavio produženje trenutnog primirja sa Iranom, uz poruku da će američka vojska ostati u stanju pripravnosti dok Teheran ne iznese "jedinstven predlog".

U međuvremenu, Islamabad je nastavio diplomatske kontakte sa Teheranom, a navedeni vremenski okvir za moguće nove pregovore zasniva se na proceni tog posredničkog angažmana, rekao je jedan pakistanski izvor.

"Primirje se održava uprkos pojačanoj retorici, što ukazuje na pozitivan pristup obe strane. Nema vojne eskalacije", naveo je izvor.

