Bivša supruga Harisa Džinovića, modna kreatorka Melina Galić, udala se pre tri dana za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja u Monaku, dok je glamurozno slavlje organizovano u Italiji.

Tokom venčanja promenila je nekoliko venčanica, a pojavile su se i fotografije koje otkrivaju skupoceni nakit koji je nosila, kao i njen make-up izgled.

Melina je odabrala biserne minđuše vredne gotovo 1.000 evra, a umesto klasične venčanice za ceremoniju u Monaku ponela je elegantnu, jednostavnu belu haljinu ispod kolena sa kragnicom i kratkim rukavima, sa potpisom prestižne francuske modne kuće Dior.

Haljina je izrađena specijalno po njenim merama i željama u beloj boji, pa je cena ove "custom made" kreacije dostigla čak 8.000 evra.

Na fotografijama koje je objavila njena prijateljica i šminkerka vidi se da je bila našminkana u toplijim tonovima, dok je uz venčanicu nosila punđu.

Podsetimo, njen novi suprug je britanski biznismen koji je tokom karijere obavljao čak 28 funkcija u različitim preduzećima i posluje i na Balkanu.

Ko je muž Meline Galić?

Kako se navodi, reč je o britanskom biznismenu koji ima milionski kapital. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svedoče podaci iz poslovnih registara.

Čovek koji je oženio modnu kreatorku zove se Džefri Pol Arnold Dej, koji iza sebe ima višedecenijsku međunarodnu karijeru.

Rođen je u decembru 1958. godine i britanski je državljanin. U pojedinim zapisima se vodi i kao građanin Monaka, gde poslednjih nekoliko godina živi.

Njegovi lični podaci javno su dostupni na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House.

Prema agregiranim podacima sa platforme "CheckCompany", vodi se kao preduzetnik i direktor kompanija, sa najmanje 28 funkcija u različitim poslovnim subjektima tokom karijere.