Američki predsednik Donald Tramp ponovo je u centru pažnje, ovog puta zbog učešća u maratonskom čitanju Biblije koje su organizovali hrišćanski konzervativci u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada su tenzije između Trampa i pape Lava Četrnaestog dodatno porasle, ali i nakon što je izazvao buru reakcija zbog objava slika generisanih veštačkom inteligencijom na kojima je prikazan nalik Isusu.

Tramp je učestvovao u događaju pod nazivom „Amerika čita Bibliju“, koji se održava u Muzeju Biblije u Vašingtonu, gde je čitao odlomke iz Starog zaveta.

Ovi tekstovi često se u američkom konzervativnom krugu tumače kao poziv na pokajanje i molitvu za blagoslov nacije.

Događaj sa političkom porukom

Maratonsko čitanje Biblije traje više dana i okuplja brojne javne ličnosti, političare i članove administracije. Događaj je započeo 18. aprila i vremenski je usklađen sa obeležavanjem 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Među učesnicima su i ministar odbrane Pit Hegset, kao i državni sekretar Marko Rubio, koji takođe čitaju delove svetih tekstova.

Organizatori navode da je cilj ovog događaja „povratak duhovnim temeljima na kojima je zemlja izgrađena“.

Trampov deo snimljen je unapred u Ovalnoj sobi Bele kuće, gde je pročitao poznati biblijski stih:

„Ako moj narod, koji se zove mojim imenom, bude ponizan i pomoli se i potraži moje lice i odvrati od njegovih zlih puteva; tada ću čuti s neba i oprostiću njihov greh i isceliću njihovu zemlju.“

Sukob sa papom dodatno podgrejao tenzije

Sve se dešava u trenutku kada je Tramp u otvorenom sukobu sa papom Lavom Četrnaestim, koji je nedavno kritikovao američku politiku, posebno u vezi sa ratom protiv Irana.

Tramp je odgovorio porukom da ima „pravo da se ne slaže sa Papom“, čime je dodatno zaoštrio situaciju.

Papa je, sa druge strane, upozorio na opasnost zloupotrebe religije u političke i vojne svrhe.

– Teško onima koji manipulišu religijom i imenom Boga radi sopstvenih interesa – poručio je tokom zvanične posete Kamerunu.

AI slike izazvale buru

Dodatne kontroverze izazvale su Trampove objave na društvenim mrežama, gde je podelio slike generisane veštačkom inteligencijom na kojima je prikazan u ulozi slične Isusu.

Jedna od tih objava prikazivala ga je kako „leči“, što je izazvalo oštre reakcije javnosti.

Tramp je kasnije uklonio tu sliku, tvrdeći da je mislio da je prikazan kao lekar, ali je ubrzo objavio novu — na kojoj Isus grli njega.

Uz tu objavu napisao je:

„Radikalnim levičarskim ludacima se ovo možda neće svideti, ali mislim da je prilično lepo!!!“

Granica između vere i politike

Ovaj događaj ponovo je otvorio pitanje odnosa religije i politike u SAD, posebno u svetlu činjenice da američki Ustav zabranjuje uspostavljanje državne religije.

Ipak, Trampova administracija sve otvorenije podržava pokrete koji vide hrišćanstvo kao ključni deo američkog identiteta i smatraju da bi politički lideri trebalo da se vode biblijskim principima.

U takvoj atmosferi, Trampovo učešće u čitanju Biblije mnogi vide kao poruku biračima, ali i kao još jedan potez koji dodatno produbljuje podele u američkom društvu.