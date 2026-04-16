Kompozitor i partner pevačice Ane Nikolić, Goran Ratković Rale, danas je operisan.
Kako prenose domaći mediji, Rale je imao je mitralnu regurgitaciju.
Intervencija na srcu je dobro prošla i trenutno je sve pod kontrolom, a kompozitor se nakon operacije dobro oseća.
Prema informacijama od izvora bliskih porodici, on je prethodnih dana imao simptome koje je u početku pripisivao iscrpljenosti i sezonskom virusu, ali se stanje vremenom pogoršavalo.
Šta je mitralna regurgitacija?
Mitralna regurgitacija je srčana mana u kojoj se mitralni zalistak ne zatvara potpuno tokom kontrakcije leve komore, uzrokujući vraćanje krvi nazad u levu pretkomoru.
Ovo stanje opterećuje srce, te može dovesti do proširenja komora, plućne hipertenzije, aritmija i srčane insuficijencije.
