Kompozitor i partner pevačice Ane Nikolić, Goran Ratković Rale, danas je operisan.

Kako prenose domaći mediji, Rale je imao je mitralnu regurgitaciju.

Intervencija na srcu je dobro prošla i trenutno je sve pod kontrolom, a kompozitor se nakon operacije dobro oseća.

Prema informacijama od izvora bliskih porodici, on je prethodnih dana imao simptome koje je u početku pripisivao iscrpljenosti i sezonskom virusu, ali se stanje vremenom pogoršavalo.

Šta je mitralna regurgitacija?

Mitralna regurgitacija je srčana mana u kojoj se mitralni zalistak ne zatvara potpuno tokom kontrakcije leve komore, uzrokujući vraćanje krvi nazad u levu pretkomoru.

Ovo stanje opterećuje srce, te može dovesti do proširenja komora, plućne hipertenzije, aritmija i srčane insuficijencije.

