Doktor sa Floride optužen je zbog smrti jednog 70-godišnjeg muškarca kojem je tokom operacije uklonio pogrešan organ.

Dr Tomas Šaknovski (44) optužen je pred velikom porotom za ubistvo iz nehata drugog stepena u saveznoj državi Alabama, u avgustu 2024. godine, saopštila je kancelarija državnog tužioca za Prvi sudski okrug, prenosi NBC News.

On je priveden u mestu Miramar Bič u Floridi u ponedeljak ujutru i prebačen u zatvor okruga Valton uoči pojavljivanja pred sudom.

Kobna greška: Jetra izvađena umesto slezine

Tužilaštvo navodi da je 21. avgusta 2024. godine, tokom planirane laparoskopske splenektomije (uklanjanja slezine), Šaknovski greškom uklonio jetru žrtve umesto slezine. Taj postupak doveo je do "katastrofalnog gubitka krvi i smrti pacijenta na operacionom stolu", navodi se u saopštenju.

Udovica žrtve, Beverli Brajan, identifikovala je svog supruga kao Bila Brajana.

- Kada ljudima ispričam šta se desilo, to i dalje zvuči previše strašno da bi bilo istinito da tako nešto može da se dogodi - rekla je ona.

"I dalje mi je teško da poverujem da se to zaista dogodilo. Možete li da zamislite?".

Oduzete licence u tri države

Nakon operacije, Odbor medicinskih ispitivača savezne države Alabama podneo je sudski nalog za privremenu suspenziju medicinske licence optuženog doktora. Ta licenca je iste godine oduzeta od strane Komisije za izdavanje medicinskih licenci Alabame.

Njegova licenca na Floridi takođe je suspendovana 2024. godine, a u Njujorku mu je licenca suspendovana 2025. godine.

Pritiskao pacijenta na operaciju uprkos srčanom zastoju?

U sudskom nalogu za suspenziju licence navodi se da je Šaknovski preporučio operaciju nakon što je 70-godišnji pacijent primljen u bolnicu "Ascension Sacred Heart Hospital Emerald Coast" sa bolovima u stomaku, a snimci su pokazali "sumnju na uvećanu slezinu i prisustvo krvi u trbušnoj duplji bez aktivnog krvarenja".

Tokom naredna dva dana, Šaknovski je savetovao pacijenta, koji je želeo da se vrati kući u Alabamu, da se podvrgne operaciji, navodi se u podnesku. Trećeg dana, Šaknovski je "nastavio da vrši pritisak" na pacijenta, koji je na kraju pristao, prema dokumentu.

Prema navodima iz podneska, Šaknovski je nastavio operaciju čak i kada je pacijent tokom zahvata doživeo srčani zastoj.

- Dr Šaknovski je uklonio organ za koji je verovao da je slezina, ali zbog šoka i haosa nije bio u stanju da pravilno identifikuje organ - navodi se u dokumentu.

Nakon operacije, lekar je rekao da je pacijent umro od rupture aneurizme slezinske arterije, navodi se u podnesku.

Obdukcija nije pronašla "dokaze o rupturi aneurizme slezinske arterije", prema podnesku. I dok su pacijentova "slezina i njeni pripoji bili netaknuti i u normalnom položaju, njegova jetra je nedostajala".

Niz smrti: Umesto nadbubrežne žlezde izvadio pankreas

U podnesku je takođe Šaknovski optužen za dva druga slučaja nemarnog postupanja, od kojih je jedan, kako odbor tvrdi, doveo do smrti drugog pacijenta.

U tom slučaju, odbor je optužio Šaknovskog za uklanjanje dela pacijentovog pankreasa tokom rutinske operacije u maju 2023. godine, u kojoj je pacijentu trebalo da bude uklonjena leva nadbubrežna žlezda.

Odbor je takođe optužio Šaknovskog za uklanjanje dela pacijentovog creva tokom druge procedure u julu 2023. godine, što je izazvalo gastrointestinalnu perforaciju. Ubrzo nakon operacije, pacijent je prebačen na odeljenje intenzivne nege i umro je, navodi se u podnesku.

Beverli Brajan je 2025. godine podnela građansku tužbu protiv Šaknovskog, optužujući hirurga da je izazvao smrt njenog muža. Ishod slučaja još uvek nije bio poznat kada je Šaknovski pritvoren ove nedelje.

- On bi želeo da njegova smrt spreči da neko drugi bude povređen, što mislim da će krivične prijave koje su podignute učiniti - rekla je Beverli Brajan o svom mužu.

"Ako smo morali da patimo kroz ovo i ako je on morao da umre, onda barem niko drugi neće biti povređen od strane ovog čoveka sada".

Uprkos optužbama, Šaknovski je naveo da "nikada nije zamoljen ili mu nije dozvoljeno da podnese ostavku ili da su mu bilo kakve privilegije medicinskog osoblja ograničene ili oduzete u poslednjih 10 godina".