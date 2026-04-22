Trojica naoružanih muškaraca pamtiće pokušaj pljačke u kući zbog hrabrog maloletnika koji je jednim potezom odbranio svoju porodicu!

Lopovi su u porodičnu kuću na Maksimiru upali jutros i napali vlasnika kuće (65). U tom se trenutku u kući nalazilo i dvoje članova njegove porodice, žena stara 62 godine i maloletnik.

Kako je saopštila zagrebačka policija, trojica i dalje nepoznatih muškaraca upala su u kuću oko 4.20 sati i odmah po ulasku su fizički napali 65-godišnjaka i povredili ga oštrim predmetom.

Napadnuti muškarac uspeo je da odgurne jednog razbojnika, a jedan od osumnjičenih u tom je trenutku izvadio pištolj i počeo da preti njime maloletniku.

Maloletnik je zatim uzeo tupi predmet i udario jednog napadača po glavi, nakon čega su svi pobegli iz kuće.

- U ovom događaju 65-godišnjak je lakše povređen, a lekarska pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti su u toku - saopšteno je iz Policijske uprave Zagreb.

