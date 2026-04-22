Radio televizija Srbije je poslednjih dana uvela brojne sistemske promene, a sada je došla na red i jedna koja se tiče "Radija Beograd 1".

Reč je o novom jutarnjem programu i zameni voditelja. Umesto dosadašnjeg "Uhvati dan", uskoro će krenuti sa emitovanjem novi jutarnji program pod nazivom "Jutro je…".

Promenjeni su i voditelji jutarnjeg programa "Radio Beograda 1" koji su dosad vodili Aleksandra Mladenović, Miša Stojiljković, Igor Obračević i Biljana Šujdović.

Program će voditi prepoznatljivi voditeljski parovi, Arijana Handan i Aleksandar Drobac, kao i Maja Bogunović i Jana Rokić, dok će vikendom uz slušaoce biti Nada Babić.

Ukinute 3 emisije

Radio televizija Srbije donela je odluku da se tri popularne emisije više neće naći na programskoj šemi. Naime, na programskoj šemi RTS se neće više naći emisije: "Na večeri kod", "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš".

Tim pvoodom je Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa Javnog servisa Srbije, potvrdila da je došlo do izmena.

- Zabavni program Radio-televizija Srbije u narednom periodu biće osvežen novim formatima i savremenijim produkcijskim pristupom i sa ciljem da se unapredi i produbi žanrovska raznovrsnost programa. Emisije „Ja volim Srbiju“, „Stigni me ako znaš“, „Na večeri kod“ ostavile su značajan trag, godinama su imale svoju vernu publiku i važnu ulogu u programskom identitetu, ali prirodan razvoj televizijskog sadržaja podrazumeva i prostor za nove ideje, autore i izraze - rekla je Sandra za Blic i dodala:

- Upravo zato, uz promišljen programski zaokret, želimo da omogućimo da i novi formati pronađu svoj put do gledalaca i donesu svežinu koja će publiku iznova obradovati. O svim planovima i novinama u vezi sa predstojećom sezonom, kao i do sada, javnost će biti blagovremeno i transparentno obaveštena.

