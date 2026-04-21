Vojna vozila i vojnici sa kompletnom opremom privukli su danas veliku pažnju Paraćinaca. U prvi mah, mnogi nisu znali zašto je vojska u Ulici kralja Petra Prvog.

Vrlo brzo postalo je jasno da je reč o predstavljanju Vojske Srbije na tradicionalnom Sajmu zapošljavanja!

Građani, a posebno mladi koji traže posao, mogli su izbliza da vide i da saznaju više o jedinicama Vojske i uslovima zaposlenja.

Sve više mladih u Srbiji razmatra mogućnosti za sigurno i stabilno zaposlenje, a jedna od opcija koja to omogućava jeste profesionalna služba u Vojsci Srbije. Kandidati koji se odluče za ovaj put imaju priliku da postanu deo uređenog sistema sa jasno definisanom hijerarhijom, mogućnostima napredovanja i brojnim pogodnostima.

- Vojska Srbije ima dugogodišnju saradnju sa filijalama Nacionalne službe za zapošljavanja i odve smo da promovišemo vojni poziv i privučemo kandidate. Poslednjih godina Vojska Srbije se razvija i napreduje, to je ugledan posao. Mladima je često značajan i osećaj pripadnosti kolektivu, timskog duha i jasne svrhe, budući da vojni poziv podrazumeva više od običnog zaposlenja – on nosi odgovornost, ali i određenu dozu časti - kaže potpukovnik Predrag Radunović.



Podsetio je da vojna lica imaju benificirani radni staž, mogućnost napredovanja kroz raznovrsne obuke, specijalizacije..

- Ja sam pripadnik mešovite atiljerijske brigade, radim u Nišu, a živim u Paraćinu. Tako niko ne mora da brine da li je posao u drugom gradu prepreka - rekao je Radunović.

Konkurs je otvoren do 30. aprila, a od dokumentacije koja je potrebna za prijavu dovoljna je lična karta.

Posle prijave, svako od prijavljenih lica se poziva na razgovor, obavlja se bezbednosna provera kao i zdravstveni pregled.

Mladi do 35 godina koji "prođu" proveru biće primljeni u profesionalni sastav.