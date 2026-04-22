Na ulicama Irana pojavili su se prizori koji su dodatno podigli tenzije — kolone sa teškim raketama primećene su u trenutku kada su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama praktično zaustavljeni.

Snimci koji kruže pokazuju rakete tipa „Horamšahr“, koje važe za jedne od najmoćnijih balističkih sistema u arsenalu Irana. Njihovo javno prikazivanje mnogi tumače kao jasnu poruku da Teheran želi da pokaže spremnost za odgovor ako diplomatija definitivno propadne.

Situacija se dodatno zakomplikovala nakon što je američki potpredsednik Džej Di Vens otkazao planirani put u Pakistan, gde je trebalo da učestvuje u novoj rundi razgovora.

Pregovori u zastoju

Razgovori između Vašingtona i Teherana, koji su se uz posredovanje Pakistana pokušavali održati, sada su ozbiljno dovedeni u pitanje.

Iranska strana poručila je da neće učestvovati u pregovorima dok traje američka blokada.

„Nećemo pregovarati pod pretnjama“, navodi se u njihovom stavu.

Otkazivanje posete dodatno je pojačalo utisak da su pregovori trenutno praktično propali.

Kratak rok i rastući pritisak

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp dao je Iranu novi rok — između tri i pet dana — da se vrati za pregovarački sto.

U Vašingtonu smatraju da je problem u tome što u Teheranu ne postoji jedinstvena odluka o daljim koracima, zbog čega pregovori stalno zapadaju u krizu.

Time je Iran stavljen pod dvostruki pritisak — s jedne strane rokovi i zahtevi iz Vašingtona, a s druge potreba da pokaže da neće popustiti.

Poruka sa ulica

Upravo zato se pojavljivanje raketa na ulicama tumači kao signal da Teheran želi da zadrži i vojnu i diplomatsku opciju otvorenom.

Dok pregovori vise o koncu, ovakvi potezi dodatno pojačavaju neizvesnost i strah od nove eskalacije na Bliskom istoku.