Novinar i kolumnista Aleksandar Apostolovski novo je pojačanje RTS, gde će voditi svoju autorsku emisiju, a malo pre njegovog dolaska RTS je izdao zvanično saopštenje u kome se navodi da će voditelje Dragana Kosjerina i Kristina Radenković ostati bez: „Ja volim Srbiju“, „Stigni me ako znaš“ i kulinarskog šoua „Na večeri kod“.

Apostolovski se oglasio i otkrio detalje svoje emisije zbog koje je dobio angažman na Javnom servisu Srbije.

- Kao što je „Politika“ najstariji i najuticajniji list u ovom delu Evrope, tako je i RTS jedan od retkih preostalih medijskih orijentira koji omogućava da srpsko društvo ne zaluta u banalnost, prostakluk, histeriju i bilo koju vrstu ekstrema. Zato mi je zadovoljstvo i čast što ću postati deo tima RTS-a, jer ma kakvi interesi da se pletu oko njega ili šta god da se govori o njemu, svakome, pa i dotičnima, stalo je da postanu TV lice Javnog servisa - poručio je Aleksandar.

Ko je Apostolovski?

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Novinarsku karijeru započeo je u najstarijem dnevnom listu "Politika“, gde je i dalje kolumnista i urednik rubrike „Pogledi“.

U poslednje tri decenije radio je intervjue sa najznačajnijim političkim ličnostima iz zemlje i regiona, analizirajući društvene, političke, ekonomske, kulturne i sportske fenomene. Dobitnik je nagrade UNS-a „Laza Kostić“ za reportažu 2003. godine i nagrade „Dragiša Kašiković“ za novinarstvo 2020.

BONUS VIDEO: