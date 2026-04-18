Doktor Suhail Andžum (44) iz Velike Britanije, razbesneo je javnost, nakon što je uhvaćen usred hirurške operacije da ima se*s sa medicinskom sestrom. Ovaj skandal izbio je u britanskoj javnosti početkom 2024. godine u bolnici Tejmsajd u Mančesteru. Kako se navodi, oženjeni doktor Andžum operisao je svog pacijenta, a onda je zamolio koleginicu da nadgleda pacijenta dok on "napravi pauzu".

Ta pauza je uključivala odlazak u drugu operacionu salu u bolnici, gde je imao seks sa medicinskom sestrom (čije je ime zaštićeno).

Ukupno je bio odsutan 8 minuta.

Međutim na njih su naletele kolege, zbog čega je otpušten u februaru 2024. Srećom, s pacijentom je bilo sve u redu i operacija je dobro prošla. Nakon interne istrage dobio je otkaz. Međutim, tokom saslušanja "Tribunala lekara" u septembru 2025., odlučeno je da je dr Andžum bio u „veoma niskom“ riziku od ponavljanja svog prethodnog nedoličnog ponašanja i odlučeno je da ga ipak ne sankcionišu.

Dr Andžum je priznao da je njegovo ponašanje bilo „sramotno“ dok je davao iskaz. Rekao je: „Bilo je prilično sramotno, blago rečeno. Krivim samo sebe.“

- Izneverio sam sve, ne samo svog pacijenta i sebe, već i poverenje i kako će to izgledati - rekao je on u svom pokajničkom maniru.

Deo javnost smatra da ništa toliko strašno nije uradio i da treba da se vrati na posao, dok neki smatraju da je to i dalje neodgovorno ponašanje. Međutim, doktor je vraćen na posao, a godinu dana se pisalo o njemu i njegovom postupku.

BONUS VIDEO