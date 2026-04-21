Službenici Uprave policije u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju hitne mere i radnje na lociranju lica osumnjičenog za trostruko ubistvo u Podgorici - V.M. (25).

Reč o Rožajcu Vehidu Muriću. Iz policije su kazali da su svi raspoloživi kapaciteti stavljeni na raspolaganje u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode.

-Apelujemo i na građane da pruže sve informacije koje mogu biti od značaja za njegovo lociranje. Ukoliko poseduju bilo kakve informacije o ovom licu, molimo građane da ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, i ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni - naveli su iz policije.

Podsećamo, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom dogodilo se trostruko ubistvo, u Zmaj Jovinoj ulici.

Navodno je reč o tri brata iz Rožaja koji su živeli kao podstanari, a koji su sa ubicom radili na građevini.

Zločin je otkrila njihova rođaka, koja je došla da proveri zašto se ne javljaju.

Među ubijenima su Denis Hot (28) i Nezrin Hot (27) iz Rožaja.

Prema preliminarnim informacijama, kako piše u saopštenju policije, krivično delo je najverovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja.

BONUS VIDEO