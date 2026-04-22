O zdravstvenom stanju Zorice Brunclik ne prestaje da se komentariše, a Jelena Karleuša je sada otkrila da se sledeće nedelje vraća na snimanja "Pinkovih zvezda".

Naime, Jelena je nakon teške zdravstvene situacije koleginice otkrila u kakvom je stanju.

- Koliko ja znam, videćete je već u ponedeljak. Jesam li rekla nešto što nisam smela? Jeste li znali tu informaciju? - pitala je Jelena okupljene novinare, a onda je shvatila da je rekla nešto što, očigledno, nije trebalo:

- Eto, rekla sam vam ono što nije trebalo da izgovorim, što mi je rekao producent. Mislim stavrno mi je rekao, sad ako me ubije... Plavuše, ne razmišljaju. Brži je jezik od pameti! Koliko znam u ponedeljak dolazi, jako lepa vest! - dodala je Jelena.

"Bolja je od Kemiša"

Karleuša je istakla da se raduje Zoričinom povratku i smatra da je mnogo bolja u ulozi žirija od supruga Miroljuba Aranađelovića Kemiša, koji ju je menjao.

- Mekan je Zoroljub, što bi rekao Desingerica, bolja je Zorica, ona je baš prava žiška - rekla je Karleuša.

BONUS VIDEO: