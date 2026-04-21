Iran možda raspolaže oružjem koje do sada nije precizno identifikovano, ocenio je ruski vojni analitičar Jurij Ljamin, komentarišući izjavu predsednika iranskog parlamenta Mohamada Bagera Galibafa da Teheran ima „nove karte“ koje može da odigra ukoliko rat bude nastavljen.

Prema rečima višeg istraživača Centra za analizu strategija i tehnologija, među tim sredstvima mogli bi da budu novi balistički i krstareći projektili dugog dometa, novi kamikaza-dronovi, kao i novo protivbrodsko oružje, uključujući rakete, torpeda i mine.

Ljamin tvrdi da su američki ratni brodovi već morali da drže znatnu udaljenost od iranske obale kako ne bi bili izloženi mogućim udarima.

Iran priprema nove vojne i logističke kapacitete

Ruski analitičar navodi da Iran, paralelno sa političkim porukama, sprovodi i šire pripreme za slučaj da pregovori propadnu i da borbe budu nastavljene.

Kako ističe, među prioritetima su ubrzana obnova oštećene infrastrukture, popunjavanje zaliha osnovnih potrepština, od hrane i lekova do goriva, kao i uklanjanje razaranja i deminiranje puteva i ulaza u tunele u blizini podzemnih raketnih baza, poznatih kao iranski „raketni gradovi“.

Ljamin dodaje da Iran ubrzano pojačava i vojnu proizvodnju, posebno u podzemnim fabrikama, za koje tvrdi da su se do sada pokazale kao mete koje SAD i Izrael nisu uspeli da neutrališu.

Meta mogu da budu ključni objekti saveznika SAD u regionu

Govoreći o iranskim mogućim odgovorima, Ljamin upozorava da su veliki, otvoreni i stacionarni objekti, poput elektrana i mostova, izuzetno teški za pouzdanu zaštitu.

- Nažalost, veliki, otvoreni i stacionarni objekti, kao što su elektrane, mostovi i slično, veoma se teško mogu pouzdano zaštititi. Zato u ovom slučaju Iran preti uzvratnim udarima na objekte kritične infrastrukture regionalnih saveznika SAD - rekao je Jurij Ljamin.

Ova ocena dolazi u trenutku novih upozorenja iz Teherana da bi Iran, u slučaju obnove rata, mogao da odgovori sredstvima koja do sada nisu korišćena ili nisu javno predstavljena.