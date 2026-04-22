Pevačica Jelena Karleuša tvrdi da je Svetlana Ceca Ražantović otpustila radnike obezbeđenja koji su gledali nju u "Pinkovim zvezdama".



Mediji su objavili fotografiju kuće Svetlane, a ono što je iznenadilo javnost jeste činjenica da je na velikom ekranu bilo muzičko takmičenje "Pinkove zvezde".

- Rekla mi je jedna ptičica da je otpustila one radnike obezbeđenja koji su onako lepo gledali "Pinkove zvezde" i mene u toj emisiji. Želim da pozdravim radnike obezbeđenja i da im kažem da mi je žao što su dobili otkaz zbog mene, ako se ne varam, ja tu informaciju imam i da im kažem da kod mene uvek mogu da dobiju novi posao - rekla je Jelena Karleuša i dodala:

- Smatram da ljudi nisu ništa loše uradili, oni su samo gledali ono što gleda cela Srbija. Znam iz dobrih izvora da gleda i Svetlana Ražnatović, ne znam što im je dala otkaz ljudi su samo gledali ono što je najgledanije - poručila je pevačica.

Potom se osvrnula i na sudski proces sa Svetlanom Cecom Ražnatović koji traje već godinama.

- Poslednjih dvadeset ili trideset godina smo u procesu, tako da to ne ide nigde, ne pomera se sa mrtve tačke. Možda je vreme da Svetlana Ražnatović shvati da ja nisam kriva za njen život, njene postupke i da istina boli, ali da za njeu istinu ja nisam kriva - rekla je Karleuša.

