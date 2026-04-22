Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska danas ima poseban razlog za slavlje, jer proslavlja rođendan.

Ovaj važan dan obeležiće u društvu supruga Jevrema, deteta i najbližih.

Napunila je 39 godina, a tim povodom joj se putem društvenih mreža obratila majka emotivnom porukom:

-Danas je tvoj dan, ali svaki dan je moj razlog da budem ponosna na tebe. Ti si moja najveća sreća, moja snaga, moj ponos i moje najlepše ostvarenje. Veruj u sebe, sledi svoje snove i nikad ne odustaj. Voli te majka zauvek - napisala je ona, a zatim dodala:

-Neka te život vodi putevima sreće, okružuje te ljubav, dobri ljudi i ispunjenje svih želja. Uvek ću biti tu, tvoja najveća podrška i tvoj siguran oslonac. Moja ljubav, moj ponos, moja sreća - stoji u čestitki.

Pokrenula saopstveni biznis

Nakon duže od dve decenuje provedene u samom vrhu modne industrije, Danijela Dimitrovska odlučila je da deo tog glamura, luksuza i energije konačno donese i na naše prostore. Navikli smo da ovakve poteze viđamo kod svetskih zvezda koje svoje ime pretvaraju u stil života, ali izgleda da je i kod nas došao trenutak za takav iskorak.

Dimitrovska je, kako se priča, dugo i pažljivo gradila ovu priču daleko od očiju javnosti, a sada je iznenadila skoro pola miliona svojih folovera na Instagramu informacijom da je dizajnirala cipele po svom ukusu.

Poruka koju Danijela šalje ovim potezom je jasna, stil nije privilegija rezervisana za piste i reflektore, već će biti dostupna svakoj ženi koja vodi računa o sebi... a sudeći po komentarima na društvenim mrežama, manekenka je uspela da napravi odličan posao.

- Osećam ogromnu tremu, ali sam u isto vreme neverovatno srećna i zahvalna što me uglavnom prate žene. Žene koje nisu tu samo da podrže, nego i da kažu iskreno sta misle. Ujedno su i moji najveći kritičari, pa se nadam da će zavoleti ovo što sam uradila - poručila je manekenka, a pripadnice nežnijeg pola su već oduševljene obućom koju je dizajnirala.