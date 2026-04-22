Željko Mitrović svojevremeno najavio otkaze i restrikcije zbog neposlušnosti zaposlenih, a zatim je i otpustio brojne zaposlene.

Sada je o toj temi progovorio Predrag Sarapa, te otkrio da li je bio zabrinut za svoje radno mesto.

- Nisam razmišljao o tome, ako ne valjam, realno je da dobijem otkaz. Ako ne ispunjavam neke zahteve, uslove, šta je tu problem? Zavisi šta su zahtevi poslodavca. Svaki poslodavac ima želju za nečim ovakvim ili onakvim, pa svakog trenutka može da kaže: “Ovo više ne ide, aj ćao.” To čovek treba da razume. Ne kao ove naše neke druge kolege što kukaju jer im je neko poslodavac. Ne možemo da kukamo ako je to odluka. Poslodavac je poslodavac - rekao je on i dodao:

- Šalu na stranu, imamo dobru saradnju. Do sada je to išlo dobro. Da se našalim, zahvaljujući pre svega meni, a ne tičerkama, kao i celom timu jutarnjeg programa i Novog jutra. Jovana Jeremić vodi “Jutro sa dušom”, a mi smo bezdušni. Mi imamo samo Novo jutro. Mi bez duše, ona s dušom, pa se nađemo negde na sredini - zaključio je voditelj.

"Nisam se obrukao da umrem u emisiji"

Voditelj Predrag Sarapa je danas vodio "Jutarnji program" na televiziji Pink, samo dan nakon što mu je iznenada pozlilo tokom emisije uživo, zbog čega je morao hitno da napusti studio i potraži medicinsku pomoć.

Sada je progovorio o neočekivanoj situaciji otkrio šta se dogodilo tokom vođenja programa.

- Prošlo je, evo ja se ponovo rodio, vaskrsao u inat onima koji su se obradovali. Šalim se, naravno. Dobro je,kako je moglo da bude, sve je u redu, ali moram da apelujem i na sve one koji su hroničari kao i ja da piju lekove. Mislim da je to pametnije nego da dođem u takvu situaciju. Nisam bio poslušan. Redovne kontrole su mi na svakih nekoliko meseci u Urgentnom centru, što baš nije pametno. Ali dobro, sve je prošlo bolje nego što je izgledalo - rekao je on, a na pitanje šta je uzrok pogoršanja zdravstvenog stanja, rekao je:

- Možda sam i meteoropata. Ne možda, nego jesam. Pa verovatno i ove vremenske promene utiču, ukupno gledajući i pritisak i mučnine i sve ostalo ničim izazvano. Nisam se obrukao u programu, da mislim, ne daj Bože umrem uživo u programu. Daleko bilo, to sam izbegao.

Sarapa je otkrio i šta je prethodilo trenutku kada mu se slošilo i kada je shvatio da mora da napusti studio.

- Osetio sam ja i pre početka emisije, pa je koleginica radila malo sama, dok ja nisam ušao. Bilo mi je bolje, bilo mi je čak i okej. I onda je odjednom ponovo to krenulo i shvatio sam da ne mogu. Ispalo je tako da sam uspeo na vreme da izađem i sve to da se to ne vidi u programu, ali u principu, eto, došli su profesionalno iz Hitne pomoći, uradili te preglede, sve što treba. Dobio sam lek protiv tih mučina i za pritisak. Izvukoh se i ovaj put. Moram da priznam, zahvaljujući mojoj grešci često dođem u takvu situaciju, ali sad više nećemo da se igramo. Nepažnja, nemar i ostalo su doveli do toga.

Alo/Blic

