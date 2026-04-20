Kruna Una Mitrović koja vodi Jutarnji program sa Milomirom Marićem nedavno je ostala zatečena u emisiji uživo.

Kako je u emisiji nosila ultra kratku suknju, Marić je otkrio da su im stizale brojne poruke na tu temu.

- Ovu emisiju gledaju pametni, pošteni ljudi, ali gledaju i oni malo poremećeni. I evo poruke koje dobijamo od jutros... Nećete verovati. Puna je Srbija raznih manijaka. I nemoj da se ljutiš, ti si dete, ali šta razni ljudi razmišljaju, šta bi priželjkivali, i evo, kaže: "Šta Kruna nosi ispod suknje?". Evo, to traže razni manijaci - rekao je voditelj.

- Da ih naučim šta se nosi ispod suknje? - pitala je Kruna, na šta je Milomir od nje zahtevao da podigne suknju.

- Da, aj im pokaži.

"Da li znate na kom ste kanalu?"

- Ako je na zahtev gledalaca, šta ću. Za razliku od nekih ja zaista nemam šta da krijem - rekla je ona i bez podigla suknju ispod koje je imala šorts.

- Ti ništa ne kriješ. Nosi pantalone - dodao je voditelj.

- Jeste stvarno mislili da se ispod ove suknje krije nešto što vi do sad niste videli? A sa druge strane, da li znate na kom ste kanalu? Ako ne znate, proverite, ovo je Jutarnji program - objasnila je.

