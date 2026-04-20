Bivši muž voditeljke Bojane Lazić, Žarko Lazić, uključio se nedavno u emisiju koju ona vodi, a jedno njegovo pitanje ju je potpuno izbacilo iz takta.

Na početku razgovora Žarko je otkrio da bi sve uradio za bivšu i istakao da bi voleo da Bojana napravi svoj projekat što je nju posebno iznerviralo.

- Ako ima kredit, ja ću ga otplatiti - rekao je Žarko, na šta mu je ona odgovorila:

- Nemoj molim te - rekla mu je Bojana.

- Da li bi bio kum na njenom venčanju? - glasilo je pitanje za Žarka.

- Bio bih, najveći poklon bih joj doneo. Ona je majka mog deteta, poštujem je i volim - rekao je Žarko.

- Nemoj molim te - rekla je Bojana, a onda joj je Žarko postavio pitanje koje je voditeljku izbacilo iz takta.

- Postavio bih joj pitanje da li će napraviti neki televizijski projekat koji bi bio isključivo njen. Da ja mogu da kažem: "Ovo je napravila moja bivša supruga" - pitao ju je Žarko.

- Možemo li nakratko da prekinemo Žarka? Znamo da mnogo voli da priča. Ne želim ništa da ga pitam. Može on meni odmah da čestita, jer sam ja za naše dete uradila više nego što on može da zamisli, a da mu ništa nismo tražili. Može odmah da kaže: "Bravo" - rekla je Bojana.

- Ponosan sam na sina, učim ga pravim vrednostima, lepo se slažemo. Bojana je super majka, sve je kako treba - odgovorio joj je bivši suprug.

