Filip Grbić koji je prvobitno bio optužen za teško ubistvo Nemanje Žikića (20) u Zemunu na podmukao način, osuđen je na 14 godina robije, nakon što je sud danas doneo odluku i prekvalifikovao delo u obično ubistvo!

- Grbić je prvobitno optužen za teško ubistvo na podmukao način, međutim, danas je prilikom izricanja presude sudija prekvalifikovala, odnosno izmenila pravnu kvalifikaciju na obično ubistvo. Osuđen je na kaznu zatvoru u trajanju od 14 godina, pri čemu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru i danas mu je isti produžen do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora - kažu iz Višeg suda u Beogradu za Kurir.

Grbić je tokom celog sudskog postupka negirao krivicu za zločin koji mu se stavlja na teret, a prema optužnici, ubistvo se dogodilo u decembru 2024. godine u iznajmljenoj kući u Zemunu, gde su osumnjičeni i žrtva živeli kao cimeri.

Prema navodima iz istrage, zločin se odigrao u noći između 21. i 22. decembra, kada je, kako se sumnja, Grbić najpre pucao u Žikića, a potom ispalio i smrtonosne hice dok je mladić pokušavao da pobegne.

- Prema optužnici, on je u noći između 21. i 22. decembra 2024. u iznajmljenoj kući u Zemunu prvo pucao Nemanji u desnu šaku, zatim u obe noge. Ranjen, mladić je pokušao da pobegne, ali je otišao samo nekoliko metara dalje, pre nego što ga je Grbić sustigao i ispalio još dva smrtonosna hica - naveo je izvor Kurir.

Telo ubijenog pronađeno je nekoliko dana kasnije u šiblju pored obale Dunava, dok je Grbić uhapšen 30. decembra, istog dana kada je telo otkriveno.

- Uhapšen je istog dana kada je telo nađeno, a najpre je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem, da bi kasnije sve priznao. Rekao je policiji da je Nemanju ubio zbog novca, s obzirom na to da je u tom trenutku bio nezaposlen. Postoji mogućnost da je nekome dugovao ili se nešto drugo krije iza toga - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Nemanjino telo je bilo potpuno unakaženo, to normalan čovek ne može da uradi, a Nemanja je bio nečije dete i nečiji brat... Zatekli su ga sa otvorenim očima i ustima, bosog i potpuno krvavog. Saznanje da je dugo umirao u mukama, porodici je najteže palo.

Tokom suđenja svedočila je i majka ubijenog mladića, koja je istakla da je njen sin duže vreme imao probleme sa cimerom. Prema njenim rečima, pretnje i uznemiravanje bili su svakodnevni, a kulminirali su neposredno pre ubistva.

- Sredinom decembra Nemanja je bio kod mene kada sam videla da ga Filip zove telefonom, proganjao ga je i napadao preko telefona. Nemanja bi se uvek sklonio kako ja ne bih čula taj razgovor, ali se sećam da tog dana nije smeo da se vrati tamo u tu kuću - započela je priču ona.

Kako je navela, pretnje su se intenzivirale neposredno pred zločin.

- Dva dana pre ubistva, Nemanja mi je poslao poruku ujutru gde mi se ponovo žalio na to kako Filip neće da ga pusti u kuću, a ključ nije imao. Isto je bilo i na dan ubistva, rekao mi je da mu Filip preti, da ga uznemirava noću, kako mu ne da da spava. Dirao ga je po kosi i puštao mu muziku...



BONUS VIDEO: