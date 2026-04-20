Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju novog železničkog mosta na reci Tamiš kod Tomaševca. Tom prilikom predsednik je govorio o izgradnji auto - puta.

- Rekli su mi da će koštati milijardu a biće milijarda i 200-300 miliona evra da spojimo Beograd preko Pančeva sa Zrenjaninom i Kikindom do Bogojeva i Sombora... Ubrzano radimo na auto-putu Beograd-Zrenjanin-Novi Sad - rekao je Vučić dodajući da će za dve godine biti završen auto-put Beograd Zrenjanin.

Isakao je da će tada do Beograda trebati 35-40 minuta, pa će ljudi moći da žive u Zrenjaninu a rade u Beogradu ili Novom Sadu.

