Dejan Pantelić je bio jedan od omiljenih domaćih voditelja, ali je zbog zdravstvenog stanja morao da se povuče sa malih ekrana.

U januaru pre dve godine se oprostio od gledaoca koji su ga gledali u emisiji "150 minuta".

- Ovo je poslednji put da vam kažem: Ostanite uz Prvu i uz emisiju 150 minuta, i da ćemo se gledati ponovo - rekao je Dejan.

Usledilo je objašnjenje omiljenog TV voditelja koji je otkrio da se povlači i da na svoju tri decenije dugu karijeru stavlja tačku. Iako je nagovestio da se neće u potpunosti odreći televizije, te je kasnije otkriveno da je sada iza kamere.

On sada radi u režiji, što mu očigledno prija i savršeno leži. Njegova nova televizijska kuća je "B92", a zaposleni su oduševljeno dočekali Dekija.

