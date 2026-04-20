Znate li da neke svakodnevne navike mogu privući zmije pravo do vašeg praga? Iako se mnogi uplaše tek kad ugledaju zmiju, važno je znati šta je dovodi u vaše dvorište - i kako da to sprečite.

Zašto zmije dolaze?

Zmije ne dolaze direktno zbog hrane koju vi ostavljate, ali zato dolaze zbog glodara koje ta hrana privlači. Ostaci hrane, mrvice, otpad u bašti – sve to je idealna pozivnica za miševe i pacove. A gde su glodari – tu su ubrzo i zmije, jer su im oni prirodan plen.

Takođe, zmije mogu biti privučene mirisima ptica, njihovim gnezdima, jajima, pa čak i izmetom. Žabe, ribe i vodozemci takođe mame neke vrste zmija, posebno one koje vole vodu.

Kada je opasnost najveća?

Tokom sezone parenja i polaganja jaja, zmije tragaju za mestima gde osećaju feromone drugih zmija - znači, ako je jedna već bila u blizini, velike su šanse da će doći još njih.

Kako da ih držite podalje?

Dobra vest je da postoje prirodni načini da zmije oterate iz dvorišta i sprečite njihov ulazak u kuću. Posadite biljke čiji mirisi odbijaju zmije – među najdelotvornijima su:

Zmijska biljka (Sansevieria)

Neven

Božikovina

Hrizantema

Ove biljke ne samo da će ukrasiti vašu baštu, već će stvoriti i prirodnu barijeru protiv gmizavaca.