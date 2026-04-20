Pevač Marko Bulat vratio se u porodični stan na Novom Beogradu nakon što ga je supruga Marija prijavila za nasilje.

Sada je prvi put uhvaćen nakon porodične drame, a usnimljen je ispred zgrade kada se vraćao iz nabavke.

Sa osmehom na licu Marko je kratko prokomentarisao kako se oseća.

- Dobro sam, sve je dobro. Bogu hvala, sve je dobro - rekao je pevač kratko.

Detalji drame u porodici Bulat

Podsetimo, nedavno se u porodičnom domu pevača Marka Bulata odigrala prava drama nakon što ga je supruga Marija prijavila za nasilje.

Ona se nakon toga oglasila, pa je iz stana okupljenim medijima objasnila da čeka da se Marko vrati, kako bi sa decom napustila stan u kom se nasilje i desilo, a objasnila je da će ipak da povuče prijavu.

- Oprostite što sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaza iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro. Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću decu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da deci bude dobro, a meni kako Bog da… Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - rekla je Marija tada, pa je potom otkrila da je povukla prijavu protiv pevača.

BONUS VIDEO: