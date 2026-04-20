Prema navodima izvora, Mandelson je smatran osobom od posebnog značaja za ruske obaveštajce, a njegove veze sa Rusijom i Kinom bile su predmet bezbednosnih provera pre nego što ga je britanski premijer Kir Starmer imenovao za ambasadora Velike Britanije u Vašingtonu, prenosi britanski "Telegraf".

U izveštajima je ukazano na njegove ranije poslovne veze, uključujući ulogu u kompaniji povezanoj sa ruskom odbrambenom industrijom, kao i kontakte sa ruskim i kineskim poslovnim krugovima, ali je uprkos tome imenovan na jednu od najosetljivijih diplomatskih funkcija.

Bezbednosni izvori navode i da su ruske službe pratile Mandelsonove kontakte sa Džefrijem Epstinom, američkim finansijerom osuđenim za seksualne prestupe, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru u Njujorku dok je čekao suđenje za trgovinu maloletnicama.

Njegove veze sa uticajnim ličnostima privlačile su pažnju obaveštajnih struktura.

Bezbednosni izvori iz SAD i Velike Britanije smatraju da Epstin verovatno nije bio ruski agent, ali da je bio koristan za obaveštajne službe, jer je dolazio u kontakt sa brojnim uticajnim ličnostima, a potencijalno i stranim agentima.

Pitanje bezbednosnih provera Mandelsona izazvalo je političke pritiske na britansku vladu, dok Starmer tvrdi da nije bio obavešten o eventualnim propustima u proverama.

Izveštaji, takođe, ukazuju na poslovne aktivnosti konsultantske firme povezane sa Mandelsonom u Rusiji i Kini, kao i na njene kontakte sa kineskim kompanijama, uključujući i one koje su pod bezbednosnim ograničenjima u Sjedinjenim Američkim Državama.

U izveštaju o proveri kandidata se navode poslovne i političke veze Pitera Mandelson sa Rusijom i Kinom, uključujući njegovu raniju funkciju u kompaniji Sistema, koja ima udeo u odbrambenoj firmi RTI, kao i aktivnosti konsultantske kuće Global Counsel.

RTI, prema navodima, razvija tehnologiju za ruski sistem ranog upozoravanja, dok je predsednik Sistema označen kao saveznik predsednika Vladimira Putina.

Mandelson je, kako se navodi, ostao u upravnom odboru kompanije do 2017. godine, godinama nakon što se Krim 2014. godine izjasnio za pripajanje Rusiji.

On se dovodi u vezu i sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom, dok su njegove ranije vlade, kako se navodi, bile upoznate sa tim kontaktima.

Takođe, Global Counsel je prema dostupnim podacima imao kontakte sa ruskim državnim fondom Rusnano, kao i poslovne aktivnosti u Kini, uključujući saradnju sa kompanijama TikTok i Shein, kao i savetodavne usluge firmi Canyon Bridge, koja je u SAD označena kao bezbednosno rizična.

U bezbednosnim dokumentima ocenjuje se da ove veze predstavljaju reputacioni rizik, uz dodatak da je Mandelson ranije zagovarao bliže odnose Velike Britanije i Kine i često boravio u Kini na sastancima sa zvaničnicima.