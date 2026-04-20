Nakon 22 godine zajedničkog života razvod pevača Harisa Džinovića i Meline Džinović tada je sve iznenadio, a modna kreatorka je sada ponovo stala na ludi kamen sa britanskim milionerom.

Haris je svojevremeno pričao o njenom prioritiziranju materijalinh stvari i sopstvenoj prevelikoj popustljivosti, dok su ličnosti sa estrade tvrdile da je njeno neverstvo bilo javna tajna.

Neposredno pre razvoda Melina je priznala da joj je po ulasku u brak prvobitni životni plan bio da bude majka i domaćica, izjavivši jednoj poznanici:

- Iju, pa nisam se udala da radim.

Ipak, istakla je da Haris nije želeo da ona bude samo domaćica, već ju je podsticao da se izgradi kao osoba i započne sopstveni biznis, na čemu mu je bila zahvalna.

Međutim, Melina je u istoj emisiji otkrila da je Harisov život u potpunosti zavisio od njenog raspoloženja, te da joj je suprug udovoljavao u svemu, do te mere da je i sama smatrala da joj je "previše dozvolio".

"Svi smo znali da švrlja"

Pevačica Ivana Šašić nedavno je podigla veliku prašinu kada je komentarisala razvod pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović.

Tom prilikom je bez zadrške istakla da su navodne afere bile glavni uzrok njihovog bračnog brodoloma.

- Svi smo mi znali da Melina tamo negde švrlja i da tome mora doći kraj - izjavila je Ivana Šašić tada za Grandonline.

- Da se ne lažemo, to je javna tajna - dodala je Ivana.

Nakon što je napustila porodičnu vilu na Senjaku, poznata modna kreatorka je otpočela potpuno novi život i udala se za milionera u Monaku.

"Može da se uda, da se ubije, šta god hoće"

Dok Melina uživa u novom braku sa bogatim Englezom, njen bivši suprug, Haris Džinović, sa kojim je u braku provela deset, a u ljubavi više od dvadeset godina, se oglasio tim povodom.

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija, kao zrak... Može da se uda, da se ubije, šta god hoće... Šta mene briga - surov je bio Haris za domaće medije.

