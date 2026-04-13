Radio Beograd 202, koji funkcioniše u sistemu RTS, pretrpeo je određene programske i personalne promene. Između ostalog, više neće biti emisije pod nazivom "Ode ponedeljak".

Ovu emisiju, koja je bila na programu u noći između ponedeljka i utorka, vodio je i uređivao poznati muzičar i pevač Dejan Cukić.

Tim povodom Cukić se oglasio emotivnom porukom na Fejsbuku.

- Proleće. Prošao je i praznik. Vreme da se ponovo okrene nova stranica u životu. Posle pet i po godina "Ponedeljak" je najzad otišao. Zahvaljujem se redakciji Radija Beograd 202 na dosadašnjem poverenju i lepoj saradnji. Idemo dalje - poručio je voditelj.

"Ode ponedeljak" je bila veoma popularna i slušana emisija u noćnom terminu. Dejan je u svom stilu pričao o muzici, o raznim pravcima i periodima njene istorije. Nekad bi to činio samostalno, a mnoge emisije su ukrasili sjajni gosti, mahom njegovi dugogodišnji prijatelji i saradnici.

Dejan je javnosti najpoznatiji kao muzičar i pevač, ali je sfera njegovog delovanja decenijama unazad mnogo šira. Preveo je brojne (auto)biografije slavnih muzičara. Još osamdesetih godina novinarstvom se bavio u časopisu "Rok". Kasnije se nanizalo mnoštvo radio stanica i pisanih medija, radio je i na televizijama.

BONUS VIDEO:

