Milomir Marić se našao u potpuno neočekivanoj i neprijatnoj situaciji tokom svoje emisije kada je ugostio baku Ružu, ženu koja za sebe tvrdi da je vračara.

Ona je odlučila da mu usred programa pogleda u dlan i saopšti sudbinu. Na samom početku proricanja baka Ruža mu je rekla da se čuva snažnijih muškaraca koji mu iza leđa kopaju jamu, te ga je upozorila da će imati "neki sud". Ipak, utešila ga je rečima da ga "Majka Božija čuva" i da ga štiti njegova slava.

Međutim, razgovor je ubrzo poprimio potpuno neočekivan tok koji je Milomira Marića ostavio bez teksta. Gledajući mu u dlan, gošća ga je iz čista mira postavila neočekivano pitanje.

- A šta ti žena radi? Gde ti je ljubavnica? - upitala je ona, a Marić je vidno prebledeo zbog ovog pitanja.

- Nemam ljubavnicu - branio se voditelj.

"Ocedila te je kao krpu"

Gošća se tu nije zaustavila, već mu je odbrusila da se žene oko njega "vrte kao vreteno oko vune". Iako je voditelj uporno ponavljao da nema nijednu ljubavnicu, baka Ruža je pred kamerama šokirala tvrdnjama.

- Kažem da imaš. Ima jedna koja je kidisala, pet godina je mlađa od tebe. A jedna stara te je ocedila kao krpu. Jurila te je, jurila, a ti si samo gledao karijeru i karijera - šokirala je.

