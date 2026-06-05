Otkako je atraktivna Nora Milosavljević objavila zajedničku fotografiju sa Duškom Tošićem i time potvrdila romansu o kojoj se piše danima, komentari na račun ove ljubavi ne prestaju da stižu.

Nekadašnji reprezentativac, potvrdio je lepe vesti, rečima: "Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam".

Ne dugo zatim njegova bivša supruga Jelena Karleuša zamolila je medije da se njeno ime ne stavlja uz ime bivšeg partnera i njegpve sadašnje drage, međutim, nije dugo izdržala te je ljubavnu romansu bivšeg supruga prokomentarisala na sebi svojstven način.

Pevačica je podelila video na kojem emotivno izvodi pesmu “Lažeš zlato, lažeš dušo”, ali pažnju nije privukao samo snimak, već i opis koji je stavila uz objavu.



Naime, Karleuša je napisala: “Lažeš zlato, lažeš duuuš(k)o”, čime je ime “Duško” vešto uklopila u stih pesme.

Mnogi njeni pratioci odmah su se zapitali da li je reč o slučajnosti ili o jasnoj poruci upućenoj bivšem suprugu Dušku Tošiću.

Objava je za kratko vreme izazvala brojne reakcije i komentare, a društvene mreže već bruje o mogućem skrivenom značenju pevačicine poruke.

Bez pardona

Jelena Karleuša zamolila je medije da se njeno ime ne stavlja uz ime bivšeg partnera i njegopve sadašnje drage.

- "Nova devojka bivšeg muža Jelene Karleuše” sadrži samo moje ime, moja slika je centralna itd. Razumem da u protivnom niko ne bi pročitao tekst ali: Ne želim da imam bilo kakvu vezu sa čovekom kog sam više puta prijavila policiji za porodično nasilje, zbog fizičkog nasrtanja na mene i mog partnera, zbog obijanja brava i neovlašćenog upada na privatnu imovinu, zbog neredovnog plaćanja alimentacije itd. Takođe, ne želim da se moje ime i moja slika stavljaju pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog prostitucije. Izbori i ispadi bivšeg muža su samo njegova stvar i to me ne interesuje, ne želim da me povezujete. Čovek koji je bio u stanju da piše poruke srbomrziteljki Severini ne zavredjuje vaš prostor. Hvala vam - napisala je Karleuša.

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