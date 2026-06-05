Vest da se pevač i tekstopisac Stefan Cvijović Cvija oženio u tajnosti iznenadila je brojne fanove, ali i domaću javnost. Poznat po tome što svoj privatni život vešto čuva daleko od reflektora, Cvija je ovog puta uspeo da sakrije jedan od najvažnijih trenutaka u svom životu, venčanje sa dugogodišnjom partnerkom Lanom Karić.

Nakon što se saznalo da je popularni muzičar stao na ludi kamen, mnogi su se zapitali ko je misteriozna devojka koja je godinama uspevala da ostane van domašaja medija. Reč je o Lani Karić, atraktivnoj manekenki i influenserki koja je veoma aktivna na društvenim mrežama.

Iako redovno objavljuje fotografije i detalje sa svojih putovanja, Lana na svom Instagram profilu nema gotovo nijednu zajedničku fotografiju sa suprugom. Upravo zbog toga uspela je da sačuva privatnost njihove veze, koja je trajala godinama pre nego što je krunisana brakom.

Njene objave uglavnom prikazuju luksuzne destinacije, modne kombinacije i svakodnevne trenutke, a veliki broj pratilaca svakodnevno prati njen sadržaj. Mnogi ističu da Lana pleni prirodnom lepotom i elegantnim stilom, zbog čega ne čudi što je privukla pažnju javnosti nakon vesti o venčanju.

Da se svadba zaista dogodila, otkrila je pevačica Nikolija Jovanović, koja je na svom Instagram nalogu podelila fotografiju mladenaca. Na fotografiji se vidi zaljubljeni par, dok Cvija nežno grli svoju izabranicu oko struka.

Lana je za ovu posebnu priliku zablistala u nesvakidašnjoj venčanici koju je upotpunila dugim velom, dok se mladoženja odlučio za svetlije odelo koje se savršeno uklopilo uz njen stajling. Uz fotografiju je stajao kratak, ali jasan opis: „Mladenci“, uz simbol belog srca.

Iako su odlučili da najvažniji dan proslave daleko od očiju javnosti, vest o njihovom venčanju brzo se proširila, a fanovi su mladencima uputili brojne čestitke i najlepše želje za zajednički život.

Prevara decenije

Pevač Stefan Cvijović Cvija bio je žrtva velike prevare. Reper je poželeo da zarađeni novac što pre "oplodi", ali umesto da postane milioner, doživeo je jezivu situaciju.

Sve se desilo kada je Cvija na vrhuncu karijere, zahvaljujući brojnim hitovima inkansirao 300. 000 evra. Javili su mu se ljudi, koji su mu rekli kako bi taj novac mogao velikom brzinom da umnoži, jedino šta treba je da ga uloži u posao zidanja zgrada.

Cviji se, kako su preneli domaći mediji, svidela ideja da sa uloženih 330.000 evra postane milioner, pa je bez mnogo razmišljanja prihvatio ponudu koja mu se kasnije obila o glavu.

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