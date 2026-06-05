Starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija poručila je Crnogorcima da sa njima intimne odnose više ne ugovara.



Kontroverzna starleta koja se svojevremeno pohvalila cifro od 300 ljubavnika ne krije da se bavi najstarijim zanatom, a sada je sa liste klijenata precrtala Crnogorce.

Vidno besna i razočarana Maca Diskrecija, se oglasila na društvenim mrežama i poručila đetićima da joj se više ne javljaju.

Kako je otkrila u lajvu, razočarana je jer su veoma nepouzdani i bezobrazni.

- Sa Crnogorcima se više neću dogovarati za je**nje! Ovaj me je razočarao. Danas se čitav dan nije javio, a sutra je trebalo da dođe. Znači sa Crnogorcima više neću ugovarati je**nje jer su veoma neozbiljni i bezobrazni - bila je jasna Maca Diskrecija.

Inače, Maca je jednom prilikom u lajv prenosu na Tiktok progovorila o svom cenovniku i šokirala javnost.

- Moj kontakt košta 10.000 evra, za 5.000 evra ne radim ništa. Čujem da se priča da nešto drugo naplaćujem 10.000 evra, evo sada otkrivam da je to cena samo za moj broj telefona - odbrusila je tada Maca.

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