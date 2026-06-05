Otkako je atraktivna Nora Milosavljević objavila zajedničku fotografiju sa Duškom Tošićem i time potvrdila romansu o kojoj se piše danima, komentari na račun ove ljubavi ne prestaju da stižu.

Nekadašnji reprezentativac, potvrdio je lepe vesti, rečima: "Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam".

Ne dugo zatim njegova bivša supruga Jelena Karleuša zamolila je medije da se njeno ime ne stavlja uz ime bivšeg partnera i njegopve sadašnje drage.

- "Nova devojka bivšeg muža Jelene Karleuše” sadrži samo moje ime, moja slika je centralna itd. Razumem da u protivnom niko ne bi pročitao tekst ali: Ne želim da imam bilo kakvu vezu sa čovekom kog sam više puta prijavila policiji za porodično nasilje, zbog fizičkog nasrtanja na mene i mog partnera, zbog obijanja brava i neovlašćenog upada na privatnu imovinu, zbog neredovnog plaćanja alimentacije itd. Takođe, ne želim da se moje ime i moja slika stavljaju pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog prostitucije. Izbori i ispadi bivšeg muža su samo njegova stvar i to me ne interesuje, ne želim da me povezujete. Čovek koji je bio u stanju da piše poruke srbomrziteljki Severini ne zavredjuje vaš prostor. Hvala vam - napisala je Karleuša.

Sa druge strane oglasila se i sama Nora koja je odgovorila na tvrdnje da je Karleušin fan, ali i otkrila da je zaljubljena u Duška.

- Razumem interesovanje medija, ali neke granice moraju da se poštuju. Kada ste me već pozvali, želela bih da razjasnimo jednu važnu stvar. Nikada nisam bila ničiji fan. Jedno je poštovati nečiji život i rad, a sasvim drugo izmišljati da vodim nečije stranice. Činjenica koju ću vam sada reći jeste da sam u periodu kada se pominje da sam navodno bila administrator stranica nekih pevačica, studirala u Budimpešti i imala mnogo važnijeg posla. Ne želim da se bavim neistinitim pričama, ali smatram da je važno da se zna istina - istakla je.

Nora tvrdi da su pojedine informacije o njoj plasirane sa različitih profila na mrežema.

-Uopšte neću da ulazim u to ko stoji iza takvih profila i plasiranja dezinformacija - poručila je ona.

Na kraju razgovora rekla je za Kurir:

- Srećna sam i zaljubljena u Duška - rekla je kroz osmeh.

Sada je na red došao i glas javnosti, odnosno, lavina komentara na račun novopečenog para:

"Prelepa, devojka je lepa i mila"; Čovek očigledno voli plastiku. Sa srećom; "Liči na Karleušu"; "Nije stvar samo u lepoti. Neka im je sa srećom i neka žive u miru. Samo nije kao Karleuša, koja svakog dana napada nekoga bez povoda i razloga, čisto iz gluposti"; "Zašto se srećan par ne pohvali da je gospođa Nora u braku i da je prevarila muža sa ovom budalom?! 🤣 Sve moj do mojega..."

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