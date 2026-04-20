Haris Džinović se oglasio nakon što se njegova bivša supruga udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda.

Kako je istakao, Melina je prestala da ga interesuje onog momenta kada je napustila porodični dom, te ne prati dalja dešavanja u njenom životu.

- Ništa nisam ni ispratio, niti me bilo šta zanima. Nemam ja nikakvih želja, ni poruka vezanih za nju, jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija, kao zrak... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa?! - odbrusio je Džinović.

Pevač je pomenuo i sina Kana, koji je od početka sukoba sa Melinom držao njegovu stranu.

- Ne zanima me šta se piše. Davno sam se ja , kad smo se razišli, okrenuo svom životu, svom detetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće. Šta me briga? Taman posla da ja razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet. Odavno sam nastavio dalje. Kakvi razvodi, kakva venčanja... Da ja nisam Haris Džinović, ništa ne bi bilo glamurozno od svega toga - zaključio je pevač za Telegraf.

Uzela njegovo prezime

Melina se milioneru zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose domaći mediji, Melina je odlučila da uzme njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

Imala dva uslova pred svadbu

Pripreme za svadbu su trajale mesecima, a pored organizacije prostora, muzike i gostiju Melina je bila u obavezi da ispuni dva uslova.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini Monako su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51 bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52 Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima, između 10.00 i 16.00 časova, kao i subotom ujutru od 10.00 do 11.30 časova.

