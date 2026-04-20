Pevačica Ivana Šašić nedavno je podigla veliku prašinu kada je komentarisala razvod pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović.

Tom prilikom je bez zadrške istakla da su navodne afere bile glavni uzrok njihovog bračnog brodoloma.

- Svi smo mi znali da Melina tamo negde švrlja i da tome mora doći kraj - izjavila je Ivana Šašić tada za Grandonline.

- Da se ne lažemo, to je javna tajna - dodala je Ivana.

Nakon što je napustila porodičnu vilu na Senjaku, poznata modna kreatorka je otpočela potpuno novi život i udala se za milionera u Monaku.

"Može da se uda, da se ubije, šta god hoće"

Dok Melina uživa u novom braku sa bogatim Englezom, njen bivši suprug, Haris Džinović, sa kojim je u braku provela deset, a u ljubavi više od dvadeset godina, se oglasio tim povodom.

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija, kao zrak... Može da se uda, da se ubije, šta god hoće... Šta mene briga - surov je bio Haris za domaće medije.

Uzela njegovo prezime

Melina se milioneru zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose domaći mediji, Melina je odlučila da uzme njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

Imala dva uslova pred svadbu

Pripreme za svadbu su trajale mesecima, a pored organizacije prostora, muzike i gostiju Melina je bila u obavezi da ispuni dva uslova.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini Monako su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51 bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52 Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima, između 10.00 i 16.00 časova, kao i subotom ujutru od 10.00 do 11.30 časova.

