Pevač Haris Džinović se oglasio nakon vesti o venčanju bivše supruge Meline Džinović i britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda.

U iskrenoj izjavi je istakao da ne želi da komentariše Melinin novi život, ali je ipak nešto nagovestio.

Kako je istakao, Melina ga posle razvoda ne zanima, te da se posvetio detetu, misleći na sina Kana, koji je ostao da živi s njim.

U svojoj izjavi pomenuo je samo jedno dete, što potvrđuje da i dalje nije u baš najboljim odnosima sa ćerkom Ðinom, koja je bila kod majke na svadbi.

- Ništa nisam ni ispratio, niti me bilo šta zanima. Nemam ja nikakvih želja, ni poruka vezanih za nju, jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija, kao zrak... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa?! - odbrusio je Džinović.

Pevač je pomenuo i sina Kana, koji je od početka sukoba sa Melinom držao njegovu stranu.

- Ne zanima me šta se piše. Davno sam se ja , kad smo se razišli, okrenuo svom životu, svom detetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće. Šta me briga? Taman posla da ja razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet. Odavno sam nastavio dalje. Kakvi razvodi, kakva venčanja... Da ja nisam Haris Džinović, ništa ne bi bilo glamurozno od svega toga - zaključio je pevač za Telegraf.

Melina se milioneru zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose domaći mediji, Melina je odlučila da uzme njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

Pripreme za svadbu su trajale mesecima, a pored organizacije prostora, muzike i gostiju Melina je bila u obavezi da ispuni dva uslova.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini Monako su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51 bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52 Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnim praznicima, između 10.00 i 16.00 časova, kao i subotom ujutru od 10.00 do 11.30 časova.

